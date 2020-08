Advirtieron a un comercio de telefonía que tenía clientes dentro del local

Un comercio céntrico de repuestos de telefonía fue advertido por encontrarse con clientes en el interior del local, en abierta violación a la Resolución 1177/2020 del ministerio de Salud, que refiere a las condiciones del aislamiento social preventivo y obligatorio.

Tal como prescribe la referida Resolución, los comercios de rubros no esenciales pueden vender por medio del sistema de delivery (entrega a domicilio) o take away (retiro en el local), pero con prohibición de abrir las puertas o admitir la permanencia de clientes dentro del local.

Personal de la subsecretaría de Comercio Zona Norte se apersonaron en el comercio –ubicado al 600 de avenida San Martín- para advertirles de que estaba en infracción y que debía ser clausurado pro ser reincidente, medida que –finalmente- no fue efectivizada.

En diálogo con radiofueguina.com, el subsecretario de Comercio, Jaime Alderete, explicó que “tuvimos una ardua conversación con el propietario, que tenía público dentro del local, aun sabiendo que no puede hacerlo. Lo habíamos notificado en dos oportunidades y nuevamente esta mañana”.

Tras ser notificado del contenido de la Resolución 1177/2020, el comerciante “Se mostró muy reacio a cumplir con la normativa vigente en relación al aislamiento por Covid-19”, lamentó Alderete.

El funcionario subrayó que “la modalidad de trabajo puede ser tipo delivery o con retiro en la puerta del local pero sin ingresar a él”. “Este local no estaba dando cumplimiento; apelamos a no concretar la clausura, pero advertir al dueño de que debe cumplir con la normativa vigente”.

A modo de defensa, el dueño del comercio adujo que el rubro que explota es “servicio esencial”. “Es una interpretación equivocada –aclaró Alderete- la condición de servicio esencial comprende a la telecomunicación, la distribución del servicio, nada que ver con la reparación de celulares, cual es el rubro de este comercio”.

