Di Giglio aclaró que las reuniones sociales continúan prohibidas y está en plena vigencia el sistema de DNI y patentes

La Ministra de Salud de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS, Judit Di Gilgio y el Secretario de Gestión de Sistemas Sanitarios, Javier Barrios, brindaron una extensión del parte diario epidemiológico del día 22 de agosto.

Barrios manifestó que “tuvimos ayer en la provincia un total de 28 nuevos casos positivos los cuales corresponden a la ciudad de Río Grande, en Ushuaia y en Tolhuin no se registraron nuevos casos” y agregó sobre la cantidad de casos sospechosos que “en el día de la fecha en la provincia son 166, de los cuales corresponden a la ciudad de Ushuaia 25, 140 a Río Grande y 1 a la ciudad de Tolhuin”.

“El total de casos positivos en la provincia de Tierra del Fuego hasta la fecha es de 1576 más 13 casos de Malvinas, con un total de casos en la ciudad de Ushuaia de 207, en Río Grande 1368 y en la ciudad de Tolhuin 1”, continuó el funcionario, y añadió que “los casos negativos hasta la fecha son 3861. Ayer se sumaron 60 altas en Río Grande lo cual resulta en un acumulado de 914 recuperados en toda la provincia”.

Con respecto a la información hospitalaria dijo que “en el Ushuaia no hay pacientes internados y en el Hospital de Río Grande tenemos en este momento un total de 32 pacientes internados en sala y 11 en Terapia Intensiva, de los cuales los 11 requieren asistencia respiratoria mecánica. Hay 6 pacientes internados en el centro municipal para pacientes leves”. A su vez, manifestó que “en Ushuaia hay un fallecido y en Río Grande tenemos 20 pacientes fallecidos”.

Por su parte, Di Giglio sostuvo que “cuando iniciamos la cuarentena restrictiva en Río Grande, el tiempo de duplicación de casos era de 4 días. Con los datos de ayer ese tiempo de duplicación de casos es cada 21 días. Esto se pudo lograr gracias a la colaboración de toda la población que cumplió con las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

“Si bien sabemos que a partir de mañana inicia la actividad industrial y se flexibilizan otras actividades, debemos seguir cuidándonos, no están permitidas las reuniones sociales y hay que salir solamente para las compras esenciales con las restricciones de número de DNI o patente del automóvil”, subrayó.

La funcionaria recordó asimismo que “es fundamental respetar todos los protocolos, lavarse frecuentemente las manos, ventilar los ambientes y usar tapaboca”.

Finalmente, Di Giglio informó que “arribó a la ciudad un Hércules de las Fuerzas Armadas con personal del Instituto Malbrán que viene a realizar distintas actividades en los laboratorios del Hospital Regional Río Grande, del Hospital Regional Ushuaia y del Municipio. Además arribó personal de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias y llegaron elementos de protección personal e insumos para nuestros hospitales enviados por el Ministerio de Salud de la Nación”.