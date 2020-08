De manera contundente, el gobierno provincial rechazó una exigencia interpuesta por la UOM Río Grande, en el marco de la discusión por la reapertura de las fábricas electrónicas.

El pedido de someter a hisopado a todo el personal que sería oportunamente convocado a trabajar en las plantas había sido presentado por los sindicalistas al ministerio de la Producción y fue reiterado ayer por su referente Oscar Martínez durante la reunión virtual en el seno de la Comisión de Economía de la Legislatura Provincial, de la que participó el presidente de Afarte, Federico Hellemeyer.

En ese marco, Martínez advirtió, durante esa discusión que se deberá “atender a la salud de los trabajadores” antes que en la necesidad de reanudar la actividad económica en el sector.

De manera formal, el pasado 14 de agosto, la UOM se dirigió por nota al ministro de Trabajo, Marcelo Romero, demandándole que “antes de habilitar el reinicio de actividades en el sector Industrial se arbitre como una de las medidas preventivas que cada establecimiento fabril cumpla con la realización del denominado Testeo a la totalidad de Trabajadoras Y Trabajadores (sic) de manera de tener una mayor y precisa información y evitar así nuevos contagios”.

La respuesta –negativa, tajante y fundada desde lo técnico- provino del ministerio de Salud, concretamente de la asesora legal Florencia Arnst, miembro del Comité Operativo de Emergencia (COE), a quien le fuera trasladada la requisitoria desde el ministerio de Trabajo.

La nota de respuesta consigna que “la medida solicitada de testeo a la totalidad del personal que retoma sus actividades el próximo lunes no tiene sustento sanitario ni epidemiológico, toda vez que no brinda garantía alguna de que el trabajador no es portador del virus”, ello considerando que podría estar en periodo de incubación asintomático, ser negativo para la PCR y encontrarse en periodo de contagio”.

“Esta particularidad del virus –prosigue- conlleva a un mayor riesgo toda vez que la experiencia indica que la persona con PCR negativa tiende a minimizar las medidas de prevención para el contagio”.

Concluye, en definitiva, diciendo que “la indicación de la autoridad sanitaria local, más allá de la posibilidad de realizar testeos en unidades centinelas, es la de extremar las medidas de prevención dando cumplimiento estricto a los protocolos vigentes (declaración jurada. toma de temperatura, no compartir elementos de uso personal, no tomar mate, y demás medidas vigentes), siendo la medida más eficaz para evitar el contagio y propagación del virus”.