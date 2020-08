Desde la Cámara de Comercio de Río Grande señalan que «hay que tratar de llegar al 30 de agosto»

El presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, José Luis Iglesias, se refirió a la situación que atraviesan los comerciantes de la ciudad, entre la incertidumbre por el futuro y la preocupación por las obligaciones a cumplir.

En ese sentido, consideró que “agosto ya está terminado y no puede haber inventos. También hay que tener en cuenta que necesitamos las fábricas abiertas, con producción cierta en Tierra del Fuego. Hoy hay que privilegiar el trabajo formal, porque no es simple crearlo”.

“Hoy tenemos que tratar de llegar al 30 de agosto lo mejor posible, pero también la ciudadanía tiene que colaborar, no por los comerciantes, sino por nuestros hermanos, nuestros tíos, por el propio sistema”, reclamó el comerciante.

En cuanto a los puestos de trabajo perdidos, se enfocó en la incidencia de la industria: “Dependemos mucho de las fábricas, por ejemplo, una empresa de limpieza tiene 20 personas y no saben si los van a tomar. Si se cierra la fábrica, no cobran, no los contratan, y es una cadena de responsabilidades. Que se pierdan los trabajos formales en las fábricas, en los negocios satélites, hace que todos nos encontremos en mora y esa mora empiece a crecer”.

“Tampoco podemos vivir de moratoria en moratoria porque el sistema colapsa. Estamos así desde el mes de marzo y esto afecta a todo el país. Nosotros estamos en una isla donde no entra un avión, donde no podemos salir y estamos atrapados sin salida y encima tenemos que darle trabajo y pagarles los sueldos a nuestros empleados, levantar los cheques y los compromisos con los proveedores”, explicó.

Por ello, consideró que “el problema hoy es tratar de que los comerciantes accedan a estos créditos y subsidios que están disponibles para superar el mes de agosto y poder empezar septiembre con otro escenario. Hay noticias alentadoras y hay esperanza por la vacuna que se va a empezar a producir en el país, o el banco de plasma”.

“Apostamos a futuro, por eso le pedimos a nuestra gente que se acerque para ayudarlos como Cámara de Comercio, con la información y los trámites para llenar los formularios para elevar los expedientes de las líneas del Plan PROGRESO”, reiteró.