EXCLUSIVO: Habló el Juez de la causa que derivó en un escándalo en Tolhuin

En la mañana del miércoles siguieron en Tolhuin las protestas callejeras por la presencia en la localidad de un acusado por una supuesta violación ocurrida en Río Grande.

El pasado sábado, el imputado se mudó a la localidad del centro de la Isla, lo que generó el malestar de los vecinos del lugar y una nota de repudio de los concejales en contra del Juez de la causa, el Dr. Pablo Candela.

Hoy, en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, el Dr. Candela explicó con amplitud los detalles de la Instrucción y aclaró los motivos por los cuales el presunto violador fijó domicilio en Tolhuin. Dejó claramente expuesto el derecho de inocencia de que goza el imputado hasta tanto existan pruebas que motiven un fallo judicial en contrario.

“Existe un deber por parte del Estado de proteger a la víctima y también darle la protección necesaria, que es lo que es está sucediendo”, advirtió, en torno a la causa que tiene a su cargo.

Aclaró, no obstante, que en base a la presunción de inocencia establecida en la Constitución Nacional, “la persona puede elegir vivir donde quiera y pueda”, sin que por ello deba ser molestado.

Desde que la denuncia tomó estado judicial (en febrero pasado), se ordenó contra el imputado una restricción de acercamiento a la presunta víctima. La orden, sin embargo, resultaba de difícil cumplimiento debido a que ambos conviven en el mismo edificio.

Debido a ello –según refirió el magistrado- el abogado defensor encontró conveniente su traslado a otro domicilio: “En el proceso penal, frente a esta circunstancia de cercanía entre víctima y victimario, el defensor hizo saber que tenía intenciones de mudarse a la casa de un pariente y no hubo inconvenientes en permitir que cambie de domicilio”.

Además de la restricción de acercamiento, el hombre sólo tiene como condición para estar a derecho no salir de la provincia. “Lo que no puede hacer es no avisar (al Juez) que se va a mudar”, aclaró el Dr. Candela.

“Como en la causa no se están advirtiendo riesgos procesales, no hay motivo para disponer el encarcelamiento preventivo. Simplemente haciendo mención de que va a ocupar tal o cual domicilio, no hay inconveniente”, informó el juez, quien dio orden a la policía de permitirle el paso por la ruta 3, exceptuándolo de los impedimentos establecidos por la cuarentena vigente.

“La persona tiene libertad ambulatoria y esto está protegido por la Constitución Nacional, puede alojarse, dentro de sus posibilidades, en la vivienda que quiera”, remarcó el magistrado.

“No amerita” hablar con los concejales

En función de la protesta, los escraches y la posibilidad de una agresión en contra del presunto violador por parte de los vecinos de Tolhuin, el Dr. Candela no descartó que se pueda apelar a retirarlo de su nuevo domicilio, aunque negó que eso pase por su autoridad. “No sé si se está trabajando en la posibilidad de que se domicilie en otro lugar, creo que algo se está haciendo al respecto”, se limitó a responder.

En tanto, sumándose al descontrol popular, los cinco concejales de Tolhuin dieron a conocer anoche una airada nota de repudio contra el permiso que el Juez otorgó al acusado para trasladarse a Tolhuin (ver gráfico). Pablo Candela eludió toda posibilidad de polemizar con ellos, aunque consideró que “Todos deben conocer cómo se tramitan las causas o cómo es el juego de los Poderes que conforman una República”.

Consultado al respecto, declinó toda posibilidad de promover una comunicación con los ediles. Tras negar tajantemente que sea parte de sus obligaciones comunicarles las decisiones que se toman en el marco de la causa judicial, expresó que “El trabajo que se hace en la causa no amerita una reunión con los concejales”.

