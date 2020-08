Urquiza: «Hay diferencias, pero existe el diálogo»

La vicegobernadora Mónica Urquiza admitió que parte del plan trazado en la coalición con FORJA no pudo concretarse, pero atribuyó las razones a la pandemia por a cuarentena de coronavirus que afecta a la provincia.

“Por supuesto que el proyecto de gobierno que uno tenía se vio frenado en algunos temas, pero se sigue avanzando en otros temas, en obras que siguen adelante, y así tiene que ser”, reconoció la titular del Parlamento provincial.

En ese sentido, reconoció que “tenemos que seguir adelante” y aseveró que “nosotros somos una coalición política entre FORJA y el Movimiento Popular Fueguino. Tanto el gobernador Gustavo Melella como yo tenemos tareas específicas que cumplir y los dos tenemos la responsabilidad de la gestión, en el Ejecutivo y en el Legislativo”.

“Por supuesto uno puede tener diferencias, pero lo más importante es que existe diálogo y damos nuestra opinión. Uno puede compartir algunas decisiones y otras no, y el hecho de que yo no haga declaraciones no significa que no comparta decisiones. Las diferencias yo siempre las hablo adentro”, aclaró.

Así, manifestó que “para eso existe el diálogo y, si existen diferencias, se discuten adentro y después se toman las decisiones. El gobernador sabe lo que hace y da las explicaciones. El hecho de que uno no salga a hacer declaraciones no significa que no esté trabajando y colaborando”.

“Podemos tener diferencias y no las niego, porque sería necio si las negáramos, pero está bien que así sea, porque somos una coalición de gobierno y esto nos va a llevar a poder encontrar el equilibrio”, aseguró.

Además, reconoció que “estamos pasando por una situación realmente muy difícil. Ninguno de nosotros, ni desde lo político ni desde lo personal esperábamos esta situación, y encontramos de todo. Algunos pretenden sacar ventaja política de estas situaciones lamentablemente, y otros están a la altura de las circunstancias. Se mezclan muchas cosas”.

Así, criticó que “oportunistas políticos se ven en todos lados, que hacen comentarios o sacan informaciones que no son tales. Además, estamos en un momento en que la gente está muy sensible, porque venimos desde marzo con esta situación que, desde lo social, lo familiar y lo laboral, nos afecta en todo sentido, no solamente desde lo económico”.