Hay más de 50 vecinos hospitalizados por coronavirus en Río Grande

El Secretario de Gestión de Sistemas Sanitarios dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Javier Barrios y el director provincial de Seguridad e Higiene, Cristian Pérez, brindaron una extensión del parte diario epidemiológico del día 16 de agosto.

Barrios manifestó que “tuvimos ayer en la provincia un total de 52 nuevos casos positivos los cuales corresponden a la ciudad de Río Grande. En Ushuaia y Tolhuin no se registraron nuevos casos” y agregó sobre la cantidad de casos sospechosos que en el día de la fecha en la provincia “son 262 de los cuales corresponden a la ciudad de Ushuaia 17, 244 a Río Grande y 1 a la ciudad de Tolhuin”.

“El total de casos positivos en la provincia de Tierra del Fuego hasta la fecha es de 1382 más 13 casos de Malvinas, con un total de casos en la ciudad de Ushuaia de 206, en Río Grande 1175 y en la ciudad de Tolhuin 1”, continuó el funcionario, y añadió que “los casos negativos hasta la fecha son 3415”.

Con respecto a la información hospitalaria dijo que “en el Ushuaia no hay pacientes internados y en el Hospital de Río Grande tenemos, a la mañana de hoy, un total de 32 pacientes internados en sala y 12 en Terapia Intensiva, de los cuales 8 requieren asistencia respiratoria mecánica. Hay 7 pacientes internados en el centro municipal para pacientes leves”. A su vez, manifestó que “en Ushuaia hay un solo fallecido total y tenemos un total de 16 pacientes fallecidos en Río Grande”.

Por su parte, Pérez brindó recomendaciones para las personas que retoman sus actividades laborales y manifestó que “continuamos dando las recomendaciones a la población; para toda persona que tenga que salir por algún motivo de su casa, personal esencial, personas que retomen actividad laboral, recordar las medidas de higiene y prevención cuando lleguen a sus hogares. Siempre tener en cuenta desinfectar el calzado con algún sanitizante, no saludar a nadie con besos o abrazos hasta estar seguros de estar limpios, higienizarse las manos, la cara o tener la opción de ir a bañarse directamente”.

“También es importante tener en cuenta desinfectar todos los objetos de uso personal como relojes, bolsos, mochilas, celular, llaves, para tratarlos de manera diferenciada”, agregó y continuó diciendo que “al cambiarnos de ropa, también guardarla en una bolsa aparte para no mezclarlo con el resto del grupo familiar”.

Finalmente, recordó que “el 107 está disponible las 24 horas en caso de tener síntomas, como tos, fiebre, anosmia, dificultad respiratoria, dolor de garganta, cefalea, vómitos y diarrea”.