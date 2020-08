Usurpación en la Margen Sur: “Me vi obligada a ocupar esta casa”

Una mujer que vive en la ciudad de Río Grande hace dos años con sus hijos menores de edad usurpó una vivienda en la Margen Sur y denunció amenazas por parte de familiares del hombre que vivía en ese lugar.

Al respecto, expresó que «los vecinos me dijeron que el hombre que vivía acá ya no estaba más, en la Cooperativa Eléctrica me entregaron una boleta donde marca que desde 2018 no se paga la luz. Entonces yo por sufrir violencia de género, me tuve que separar y al no poder pagar el alquiler usurpé esta vivienda”, y denunció: “Familiares del hombre vinieron a intentar sacarme».

Además, indicó: “Yo ingresé acá el día miércoles y a los minutos llegó la policía, les comenté mi situación y después de labrar el acta se fueron. Lo que sí, estoy recibiendo amenazas de familiares del hombre que vivía acá».

Ante una acusación que pesa sobre ella donde la acusan de usurpar viviendas para luego venderlas, aclaró que «esto no es así, desde que llegué a la isla siempre viví alquilando con quien era mi pareja hasta que me separé».