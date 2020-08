Reconocen a los dos policías que fueron escupidos por una vecina sospechosa de coronavirus

Las autoridades provinciales reconocieron en la mañana de este viernes a los dos efectivos policiales que fueron atacados por una vecina que es sospechosa de coronavirus.

Ocurrió en el control apostado en Córdoba y San Martín, cuando esta mujer acababa de realizarse el hisopado pertinente fuera del gimnasio Muriel.

Se trata de Rodrigo Lazarte y Marcelo Cruz, quienes forman parte del plantel de la Comisaría Tercera y que incluso fueron escupidos, por lo que debieron soportar una desinfección por parte de las autoridades epidemiológicas.

«Estamos acostumbrados a que esto ocurra, pero no con esta violencia. La gente está saturada y cansada, pero tampoco eso es una excusa o justificativo para que suceda esto. Solo intentamos cumplir con nuestro deber», señaló en diálogo con Radio Fueguina el agente Rodrigo Lazarte.

«Gracias a Dios no pasó a mayores. Fue un hecho lamentable y es todo lo contrario a lo que buscamos. Nuestro objetivo no es que esto ocurra, siempre tratamos de tranquilizar a los vecinos para que no se haga daño y no nos haga daño a nosotros», indicó, por otro lado, Marcelo Cruz.