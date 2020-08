Hellemeyer, de AFARTE: «Hay que volver a la actividad cuanto antes»

El presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE), Federico Hellemeyer, brindó una entrevista a ((La 97)) Radio Fueguina y analizó el parate general que atraviesan las fábricas radicadas en la ciudad de Río Grande como consecuencia de la nueva cuarentena.

«Tuvimos que enfrentar los tres meses de parate que tuvimos en marzo, abril y mayo, más estas dos semanas que llevamos paralizados en esta segunda etapa», explicó, y manifestó que es necesario reanudar las líneas de producción lo antes posible.

«Nuestra postura es que hay que volver a la actividad cuanto antes y que esta actividad debe darse de la forma más parecida a como venía dándose antes de la cuarentena», sostuvo Hellemeyer, aunque aclaró: «Eso sí, hay que volverse obsesivos con los controles».

En ese sentido, resaltó que «en la actividad laboral se cumplen las pautas; es en el ámbito social donde somos más propensos a las demostraciones de afecto y ahí se dan los problemas», y siguió: «Los contagios no se dieron en ámbito laboral o al menos este no actuó como propagador. Tenemos que extremar los controles, pero no hay que hacer cambios en los protocolos porque estos funcionaron bien».

Sí resaltó que es clave «extremar las precauciones en los aspectos sociales del ámbito laboral, como lo son salir a fumar o comer. Por eso le giramos ya una propuesta al Gobierno sobre los grandes focos a tener en cuenta».

Además, el titular de AFARTE analizó el panorama general y añadió: «Hay que aprender a convivir con el virus. A esta altura es impensable en todas las áreas del país sostener una situación de aislamiento con contagio cero. Si en el exterior del país el virus sigue existiendo, debemos aprender a convivir con ello».