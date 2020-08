Madre denuncia que un comercio no la dejó ingresar a comprar con su hija

Mariana, una vecina de la ciudad de Río Grande, manifestó su bronca a través de las redes sociales luego de que los encargados de un comercio céntrico no le permitieran ingresar a realizar compras acompañada de su hija.

Ella explicó que es madre soltera y que no tiene con quien dejar a su hija de cinco años, por lo que decidió que esta la acompañase al momento de realizar las compras. Sin embargo, el personal de seguridad y el Gerente de la firma no aprobaron su ingreso.

Sin embargo, Mariana entró igual al lugar y al finalizar sus compras expuso lo ocurrido, denunciando también la falta de empatía de los vecinos que se encontraban en el lugar y que nada hicieron para ayudarla.

El reclamo de Mariana:

Hoy me tengo que sumar al reclamo de muchas mujeres que llevan adelante una famila monomarental.

Hoy, es mi día de salida ( es tremenda la normalidad con la que decimos esta frase), voy a hacer mis compras con mi hija (5) porque somos las dos solas. Porque aunque tenga familiares decidí no tener contacto con elles, para cuidarles y cuidarnos.

En la puerta de este local, al que voy todo el tiempo, me dicen que no puedo entrar con la niña, le explico mi situación a la persona de seguridad que está en la puerta, Me dice que espere y me cierra la puerta en la cara. Vuelve a abrir y me vuelve a repetir que no puedo entrar con mi hija y deja a entrar a las personas que me seguían en la fila. Que espere me dice. Hace un frío de yuta madre ! Que espere , me dice.

Cada vez que abría para hacer pasar a otras personas le repetía que me dejara entrar ( con dni en mano que acreditaba mi identidad y » dia permitido») Empece a levantar la voz. Nadie, absolutamente ninguna persona que estaba haciendo la fila me apoyo. Todos miraban para otro lado.

Empece a enojarme. La falta de empatía y la manera en la que nos ignoraban me supero.

El sr de seguridad llamó al gerente. El que me dijo muy amablemente que no podía entrar y que si no tenía donde dejar a la piba no era su problema.

Muy enojada, muy, le dije que iba a entrar igual que llamé a la policía si quería.

Entre. Compre, mientras esté señor gerente me perseguía por las góndolas cual delincuente. Diciéndome que no podía hacer lo que estaba haciendo. Que me calmara.y que no era su problema lo que yo hiciera con mi hija pero que ella no podía estar ahí.

Igual hice mis compras. Pague y me fui.

Pasamos un momento de mierda. Muy de mierda.

ahora yo me pregunto:

* que hacemos con les pibes las personas que somos único adulto a cargo????

* tantos avances en materia de género, derechos de la mujer, familia, etc para que a la primera de cambio se olviden que hay diversos tipos de famila ? Y que en estas circunstancias quedamos invisibilizadas.

* que hacen las personas que no reaccionan como yo? Se dale la vuelta y se van sin comprar lo que necesitan? Porque estamos hablando de comida!! de elementos esenciales!!

* porque esta situación no está contemplada ???

NO TODAS LAS FAMILIAS TIENEN MAS DE UN ADULTO A CARGO.