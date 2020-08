Coronavirus: El Hospital de Río Grande tiene el 35% de sus camas ocupadas

El Secretario de Gestión de Sistemas Sanitarios dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Javier Barrios y el secretario de Gestión de Redes Asistenciales, José Torino, brindaron una extensión del parte diario epidemiológico del día 9 de agosto.

A través del mismo, Barrios informó que hay 32 nuevos casos en la provincia que corresponden a la ciudad de Río Grande, así como también explicó la definición criterio clínico epidemiológico para los hisopados. Por su parte, Torino, brindó información cuantitativa acerca de la situación del sistema sanitario de la provincia, y comentó que “el sistema de Salud en Tierra del Fuego es estable”.

En este sentido, Barrios manifestó que “tuvimos ayer en la provincia un total de 32 nuevos casos positivos los cuales corresponden en su totalidad a la ciudad de Río Grande”, y agregó sobre la cantidad de casos sospechosos que, hasta la fecha, “en la provincia son de 221, de los cuales corresponden a la ciudad de Ushuaia 5, 215 a Río Grande y 1 a la ciudad de Tolhuin”.

“El total de casos positivos en la provincia de Tierra del Fuego hasta la fecha es de 992 más 13 casos de Malvinas, con un total de casos en la ciudad de Ushuaia de 205, en Río Grande 786 y en la ciudad de Tolhuin 1”, continuó el funcionario, y añadió, además, que “los casos negativos hasta la fecha son 2836”.

Con respecto a la información hospitalaria dijo que “no tenemos pacientes internados en la ciudad de Ushuaia y 1 caso fallecido. En el Hospital Regional Río Grande tenemos un total de 32 pacientes en sala general y 14 pacientes en la Unidad de Terapia Intensiva, de los cuales 13 requieren asistencia respiratoria mecánica. Hasta la fecha tenemos 6 pacientes fallecidos”.

Por otro lado, insistió que “en cuanto al tema del hisopado, queremos recordar que no es un procedimiento de urgencia, lo que prima en este momento es la clínica del paciente” y que si “presentan desmejoría en los síntomas, no se queden pendientes de los resultados, si se sienten mal clínicamente avisen al 107”.

“Vamos a recordar el caso confirmado por el criterio clínico epidemiológico, que es todo contacto estrecho conviviente de un caso positivo de COVID-19 confirmado por laboratorio, que cumpla con la definición de caso sospechoso vigente. A esa persona se la va a tomar como positiva, aunque no esté hisopada”, añadió.

Por otro lado, señaló que “los hisopados se realizarán en caso que tenga criterios de internación, que la persona tenga factores de riesgo, que sean gestantes, que pertenezcan a una situación de internación cerrada o prolongada, en caso de que sea personal de salud, personal esencial y personas fallecidas que no sepamos la causa” y concluyó: “en esos casos lo más importante en la comunidad es que si hay un caso positivo en el domicilio en el momento que es interrogado por la comunidad sanitaria, deberá informar si tiene algún contacto o conviviente con factores de riesgo que es de vital importancia para la información”.

Por su parte, Torino indicó que “en relación a la proporción de camas del sistema sanitario, la capacidad instalada que tiene hoy el Hospital Regional de Río Grande tiene una ocupación del 35% de la totalidad de camas habilitadas”.

“En el caso puntual de las unidades de Terapia Intensiva, las camas habilitadas hoy están ocupadas el 52%, con esos pacientes que están con asistencia respiratoria mecánica, que son 13”, agregó y manifestó que “en el caso de sumar a los pacientes de las salas de internación general que no requieren atención respiratoria mecánica, solo oxigeno terapia es del 35%”.

Asimismo, dijo que “de las camas habilitadas en Terapia Intensiva, tenemos ocupadas el 52%, pero tenemos capacidad de ampliar unidades respiratorias, salas de terapia intensiva en el Hospital de Río Grande, nos llevaría a tener, si las habilitamos, solamente el 30% de ocupación con los pacientes que hoy tenemos y con la incorporación del sector privado esas camas nos llevarían a que el porcentaje de ocupación sea del 22%”.

“Recordamos que la provincia tiene alrededor de 450 camas disponibles en todo el sistema sanitario público y privado -continuó- y que, en la ciudad de Ushuaia, es muy baja la ocupación de camas, eso nos indica que la ocupación de camas en la Terapia Intensiva y en la sala general de Río Grande nos está dando un margen de trabajo”.

Además, remarcó que “de todas maneras, el sistema sanitario tiene toda una serie de dispositivos que comienza con el 107, que continúa con los médicos reguladores, los médicos que hacen el seguimiento telefónico de los pacientes que son positivos y, después, tenemos un dispositivo que es la atención de los pacientes en sus domicilios con las brigadas domiciliarias”.

“Con estos dispositivos, lo que estamos tratando de evitar es colapsar el sistema hospitalario”, subrayó y agregó que “la idea es no aumentar el porcentaje de camas ocupadas y que no vengan pacientes graves, que los podamos atender en sus domicilios antes que entren a sala general o que entren con requerimientos asistencia respiratoria mecánica”.

Finalmente, explicó que “el sistema de Salud de Tierra del Fuego y, puntualmente, del Hospital Río Grande, es estable, la incorporación y el excelente diálogo que tenemos con el sector privado nos va permitir tener una capacidad instalada en Terapia Intensiva que nos daría solamente el 22% de camas ocupadas por pacientes críticos”.