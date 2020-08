Pese a la cuarentena, largas filas para ingresar en supermercados y mayoristas

Mientras el rebrote del coronavirus tiene a los vecinos de Río Grande en alerta, el movimiento en las calles no ha disminuido en la medida en que esperaban las autoridades.

El sábado, está permitida la salida de quienes tienen automóvil o DNI terminado en cifras que van del 0 al 4, lo que implica que más de la mitad de la población tiene permiso de salida. Ello, sin perjuicio de que muchos deciden ganar la calle aun cuando no es el día permitido para ellos.

Así, el movimiento fue intenso durante la jornada y los supermercados y mayoristas fueron el objetivo de miles que formaron parte estoicamente de las largas filas que se vieron a las puertas de los comercios.

Incluso algunos comercios de barrio (limitados para dejar ingresar a la clientela) registraron colas de larga extensión.

Sin barbijo, a cargar nafta

Mientras tanto, en las estaciones de servicio se volvieron a reiterar las quejas de los despachantes respecto de la mala conducta de los clientes, en cuanto a las medidas de prevención recomendadas por la pandemia.

“Insisten en bajarse del vehículo (algo que no está permitido) cuando antes no lo hacían, no traer protección y se enojan cuando les pedimos que se pongan el barbijo”, lamentaba un playero, consultado por radiofueguina.com.

Mañana domingo, está autorizada la salida para quienes tengan patente del automóvil o DNI terminados en cifras que van de 5 a 9.

