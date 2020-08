Alberto Fernández: «Necesitamos construir más cárceles»

El presidente Alberto Fernández encabezó la inauguración de obras en tres cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense, ubicadas en Florencio Varela, Magdalena y San Martín.

Durante su discurso, el jefe de Estado hizo hincapié en la necesidad de construir más y mejores de lugares de detención para garantizar los derechos de las personas condenadas y garantizar que cuando sean liberadas no vuelvan a delinquir.

Planteó además: “Necesitamos construir cárceles porque si el delito crece, más gente será condenada”.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también participó del acto y bajó un mensaje político luego de la polémica suscitada durante la pandemia por la liberación de presos peligrosos bajo la excusa del coronavirus.

“Desde el Poder Ejecutivo no definimos las libertades, no definimos tampoco quién ingresa con una condena. Es el sistema judicial. Lo que sí tenemos que hacer es dar condiciones a través del servicio penitenciario hasta que se resuelva su libertad. No decidimos quién está preso, cuánto está preso o cuándo sale, pero sí que la condiciones no sean inhumanas”, declaró.

Fernández afirmó además que “el encierro es una penuria muy grande, y no pude haber más penuria que esa” para la persona condenada y sostuvo que no se puede “seguir mirando impávidos las condiciones de hacinamiento” de las cárceles del país.

“La sociedad ha ido abandonado poco a poco el problema carcelario”, afirmó durante la inauguración de 364 nuevas plazas y otras obras en tres cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense.