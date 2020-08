Intiman a La Serenísima por el cobro de un cargo extra a comercios

La Secretaría de Comercio pidió a la empresa láctea Mastellone que explique la razón de la inclusión de un cargo del 3 por ciento en el precio de venta al canal comercial, lo cual a priori contradice el congelamiento definido por el programa Precios Máximos. La medida oficial surge luego de un fuerte revuelo generado por el boicot que vienen llevando adelante buena cantidad de supermercados chinos en contra de La Serenísima.

Los supermercados chinos aseguran que Mastellone está cobrando ese cargo solamente a las pequeñas y medianas superficies comerciales y no a las grandes cadenas de supermercados. Además, se quejan de que si pagan ese cargo, van a pérdida con la leche. Por eso en muchos casos las heladeras de lácteos de los supermercados chinos muestran un cartel que aclara que a raíz de la política de precios de Mastellone, se dejó de adquirir esos productos.

Desde la empresa plantean que hubo desde comienzos de año una suba de costos del 28 por ciento y que los precios solo subieron un 3 por ciento en función de lo aprobado por la Secretaría de Comercio. Por ello, estarían aplicando un cargo del 3 por ciento adicional por el servicio de logística.

La situación ganó interés porque tomó temperatura e involucra a una de las alimenticias más importantes del país. Si bien tiene sus componentes particulares, también muestra el grado de tensión que existe en empresas alimenticias, comercios y gobierno por el tema del congelamiento de precios.

En los últimos días, las organizaciones vinculadas a los supermercados chinos se agitaron por un creciente malestar con la empresa Mastellone. “Les informamos que pese a la política de Precios Máximos, La Serenísima empezó a cobrar un ´flete´ del 3 por ciento. Por eso puede haber faltantes en la góndola”, informaba a los clientes un supermercado chino de la localidad de San Martín. De a poco, comenzaron a registrarse acciones boicot a la compra de La Serenísima en supermercados chinos de Lanús, San Isidro, Lanús, Morón, San Miguel, La Matanza, Quilmes, Bahía Blanca, La Plata, Pilar, Ciudad de Buenos Aires, entre otros.

“Lo que más molestó es que este nuevo cargo no afecta a todos los canales, porque a las grandes superficies no les está llegando. Los chinos consideran que es imposible comprar al nuevo precio manteniendo los precios máximos en la góndola. No quieren tener problemas con la Secretaría de Comercio y por eso no van a aceptar el aumento. Desde la cámara intentamos comunicarnos con la empresa pero la respuesta fue que se mantiene el nuevo cargo”, explicó a este diario Andrés Chen, de Casrech, cámara que agrupa a los súper chinos.

Desde Mastellone indicaron a Página/12 que “se trata de un cargo que empezamos a cobrar por el servicio de distribución, que se realiza con unos mil camiones refrigerados directamente desde nuestros depósitos hasta los comercios. Este costo forma parte de la relación con el comerciante y no debe impactar en el precio final. En lo que va del año, nuestros costos subieron un 28 por ciento y sólo pudimos descargar un 3 por ciento en el precio final, que fue lo que autorizó Secretaría de Comercio”.

Uno de los reclamos de los supermercados chinos es que el cargo no se está cobrando a los grandes supermercados. Si bien desde Mastellone dijeron que el cargo se aplica a todos los clientes por igual, una cadena de supermercados contó a este diario que “ellos quisieron aplicar el cargo pero les dijimos que de ninguna manera, porque era un aumento encubierto”.

Este viernes, la Secretaría de Comercio labró un acta a Mastellone para que «explique a qué responde el valor adicional de 3 por ciento que cobraría a su cartera de clientes». «Ese plus del 3 por ciento incrementaría el precio de los productos lácteos en góndola y violaría el congelamiento que establece Precios Máximos», agregó Comercio. Mastellone ahora cuenta con un plazo de diez días para brindar las explicaciones.