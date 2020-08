Después de casi 12 años de buscar a Sofía, “ahora tenemos la esperanza de que Sofi nos encuentre a nosotros”

Lleva casi 12 años buscando a su hija, pero ahora María Elena Delgado cree que Sofía puede reconocerse a ella misma en un retrato e intentar reencontrarse con su madre.

El cambio de paradigma obsesiona a María Elena y lo fundamenta en la próxima difusión de una retrato actualizado (será el cuarto) en el que se representará el posible rostro actual de “Sofi”, quien en diciembre próximo cumplirá 16 años.

Tenía 3 años Sofía Yasmín Herrera cuando desapareció en el camping John Goodall adonde había ido a pasear con sus padres y una familia amiga. Desde entonces, el misterio más profundo envuelve al caso y la esperanza de su madre permanece intacta porque no existe ni un solo indicio que le niegue el derecho a creer que Sofía está viva en algún lugar imposible de imaginar.

A donde sea necesario deberá llegar la difusión del afiche con el retrato, cuya elaboración está a cargo del perito Alberto Suárez, el mismo profesional que realizó los 3 anteriores.

María Elena Delgado cuenta que el perito le advirtió que es un momento clave para crear una nueva imagen actualizada: “Me explicó que a esta edad, la que va de los 15 a los 16 años, se producen cambios importantes en el rostro, se estiran las facciones y él tiene que intentar reflejar eso en el dibujo”.

“Es un trabajo muy laborioso –reconoce– pixel por pixel, como un dibujo, pero ahora con la ayuda de la tecnología”. El trabajo, lejos de estar improvisado, requiere de un profundo estudio científico: “Le hemos dado fotos nuestras, de Fabián, de Yuly (Giuliana, la hija menor), de los abuelos, así se va dando forma al rostro de ella, tal como puede estar ahora”, describe, en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina.

En la adolescencia los jóvenes incursionan profusamente en las redes y eso genera la nueva ilusión de que “nos puede ayudar mucho en la difusión en las redes sociales, que ella misma pueda reconocerse en el dibujo, eso nos da nuevas esperanzas”.

El retrato de Sofía preadolescente estaría listo para ser presentado en un momento de fuerte significado, el 28 de setiembre cuando se cumplen 12 años del aciago día en el camping: “La idea es presentarlo cuando se cumpla un aniversario de la desaparición, les propuse viajar a Buenos Aires, pero él prometió venir y hacer la presentación en Río Grande”, se alegra María Elena.

Mientras tanto, y en base a un retrato presentado 3 años atrás, los datos siguen llegando a la casa de los Herrera-Delgado. “En las redes sociales, por esa vía me llegan fotos y datos todo el tiempo, hasta ahora ninguna tenía relación con Sofía, pero se puede dar en algún momento, no pierdo la esperanza de que alguien me mande una foto y se trate de Sofía”.

Y repite con la firmeza de quien se aferra a todo elemento que renueve su fe. “La esperanza está de que ella misma se vea en la actualización y pueda reconocerse y llamar, en el afiche van a estar todos los datos para ubicarnos”, se abraza María Elena a la esperanza, la misma que no perdió ni un minuto durante estos 11 años y 10 meses de búsqueda incansable, como solo una madre puede sostener.

..