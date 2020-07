Melella: «Hay una guerrilla cibernética, mucha militancia y trolls en las redes sociales»

En diálogo exclusivo con Oscar D´Agostino para ((La 97)) Radio Fueguina, el gobernador Gustavo Melella analizó el clima social general en la provincia y el efecto que en este tiene la intervención de trolls a través de las redes.

«Cuando las redes sociales te llevan a tomar decisiones es un error. Las redes son para las relaciones interpersonales. En las redes hay personas que expresan genuinamente sus pensamientos y hay una militancia política marcada», señaló.

En ese sentido, criticó que «a veces nos excedemos y hay un límite. Si uno no está de acuerdo con algo tiene que plantearlo donde corresponde», pero destacó: «Hay mucha militancia y trolls. Todos sabemos que hay muchos que pagan y bastante para atacar a los otros. Eso no habla bien de nuestra sociedad».

Y siguió: «No se dice la verdad y eso no ayuda al clima social. El vecino de todos los días está preocupado por otras cosas, no está en eso». «Hay una guerrilla cibernética que no le sirve a nadie. Incluso de los que defienden a Melella. A muchos les digo que no contesten, hagan algo de su vida, algo productivo», resaltó.

«Las redes sociales a veces se transforman en redes cloacales. La gente se agrede en términos personales y eso es denigrante. Tenemos que levantar el nivel de discusión», pidió el Gobernador de Tierra del Fuego.