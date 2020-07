Tejedor: «No queremos llegar a tener que elegir quién puede tener o no una cama»

El director del Hospital Regional Río Grande, Dr. Cristian Tejedor, señaló hoy a ((la 97)) Radio Fueguina que temen tener que adoptar «medidas drásticas» tras el duro rebrote de coronavirus que registra la ciudad.

«La situación no nos desborda; sí lo hace la posibilidad de tener que tomar decisiones drásticas si el comportamiento social no cambia, porque tendremos que tomar decisiones duras», sostuvo, y advirtió que esas decisiones “están referidas a quién puede tener o no un tratamiento o una cama disponible, eso es lo que no queremos que nos pase».

Esas decisiones, explicó, “están referidas a quién puede tener o no un tratamiento o una cama disponible; eso es lo que no queremos que nos pase», y agregó: «El número de camas no es un problema en este momento, lo que pasa es con el crecimiento de casos tenemos que derivar profesionales de un área a la otra».

Por otro lado, indicó: «Lo que queremos con los llamados al 107 es alejar, mantener la distancia con los que no necesitan todavía un hisopado». Y, en ese sentido, explicó: «El hisopado es un diagnóstico, pero no colabora con la evolución de la enfermedad. No aporta nada en el tiempo».

Además, recordó: «Si tienen que mantener el aislamiento no les va a cambiar la situación un resultado negativo. Tienen que mantener el aislamiento igual, hasta que se les haga el hisopado. Pueden esperar por él. Si se hace enseguida puede que les dé negativo y se contagie después, así que el hisopado no es garantía de nada, se puede esperar para hacerlo. Lo importante es mantener el aislamiento, sí así está indicado».