Rebrote: «Si el comportamiento social no cambia tendremos que tomar medidas drásticas»

El Dr. Cristian Tejedor, director del Hospital Regional Río Grande, realizó una entrevista exclusiva con Un Gran Día a través de ((La 97)) Radio Fueguina y se refirió a la situación general del nosocomio local y cómo este se adapta al combate de la pandemia.

Al respecto, indicó que el rebrote ya los ha obligado a adoptar nuevas medidas: «Los turnos programados en consultorio se van a reprogramar. Frente a la multiplicidad de casos, tenemos que restringir aún más la atención en consultorio, ya que la prioridad es el internado». Además, agregó: «El comportamiento social y la situación epidemiológica hace que tengamos que restringir aún más la atención en consultorios».

Por otro lado, señaló que el triage de emergencia (método de selección y clasificación de pacientes según la urgencia) que utilizan «no es el más adecuado» y por esto ya existe un plan B en caso de que la situación los desborde.

«Tenemos un triage en la emergencia, que no es el más adecuado por la cantidad de pacientes, pero el triage lo estamos haciendo a través de los médicos reguladores por vía telefónica. Muchas veces, a través de la atención telefónica se ordena la internación del paciente», resaltó, y aclaró: «El plan B es un triage ampliado en gimnasios o áreas más grandes, no es lo ideal, pero tenemos q estar preparados».

«La situación no nos desborda; sí lo hace la posibilidad de tener que tomar decisiones drásticas si el comportamiento social no cambia, porque tendremos que tomar decisiones duras», sostuvo, y advirtió que esas decisiones “están referidas a quién puede tener o no un tratamiento o una cama disponible, eso es lo que no queremos que nos pase».