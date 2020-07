«Si paralizamos la industria, nos vamos a morir de hambre»

Jonathan Villarroel Secretario Gremial de U.O.Y.E.P (Unión Obreros y Empleados Plásticos) explicó a hoy a Minuto Fueguino: “Estamos tratando de concientizar a la gente de que se tiene que cuidar, no solamente en la fábrica sino también en su casa y en la vida porque todos los contagios no fueron en la industria, se contagian afuera de la fábrica”.

“Cuando tenemos un infectado la fábrica se para por completa y se desinfecta semanalmente. Una vez que queda desinfectada el siguiente turno puede volver a trabajar” agregó.

Comentó, además: “Si nosotros paralizamos la industria en TDF, nos vamos a morir de hambre, tenemos que tratar de cuidarnos y de mantener la fuente de trabajo y cuidar a la familia. Tenemos más de 200 compañeros infectados en la provincia».

“Hoy en la industria del plástico estamos teniendo cinco casos positivos y en todos se ha tomado la desinfección más extensa. Todos los fines de semana se desinfecta” dijo.

“La gente está en un caos, porque está viendo cómo protegerse, como tratar de cuidarse y prevenir, por eso exigimos que usen la mascarilla, el alcohol el gel y que se cuiden. Todos los días andamos por todas las fabricas controlando que no falten barbijos ni las mascarillas faciales”, señaló.

“Nosotros no decidimos si paramos la fábrica o no, como gremio si lo podemos hacer pero perjudicamos al trabajador porque no le van a pagare el sueldo, entonces para parar cualquier fábrica tiene que ser con consentimiento con el dueño por los problemas que vaya teniendo de infección”, dijo para finalizar.