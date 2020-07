A 12 años de su desaparición: Actualizarán el rostro de Sofía Herrera

A dos meses de cumplirse 12 años de la desaparición de Sofía Herrera, la madre de la pequeña confirmó que será presentada una actualización de la proyección de su rostro, tal y como ocurrió en 2010, 2013 y 2017.

«Estamos en contacto con el dibujante Alberto Suárez, que se retiró de la policía pero que nos da una mano ad honorem. Él va a hacer una nueva actualización del rostro de Sofía. A nosotros nos llena de esperanza que se vuelva a hacer porque sabemos que en esta época, su rostro debe haber tenido cambios», indicó a ((La 97)) Radio Fueguina María Elena Delgado.

«Quienes saben del tema te dicen que en la adolescencia los chicos cambian mucho, su rostro se modifica y por eso es necesario actualizar el rostro de Sofía. Uno se sorprende cada vez que se hace un nuevo dibujo porque nosotros no pudimos verla crecer y nos nos queda más que imaginarla», resaltó.

«Todos estos años nos han tomado fotos a nosotros y nos pidieron fotos de los abuelos y de la propia Sofía. Así con todo ese material se va realizando el rostro», informó Delgado, y adelantó: «La idea es presentarlo el 28 de septiembre. El juez de la causa ya lo habló con Suárez. La idea es que vengan a presentarlo acá, que el dibujante pueda presentarlo porque viene trabajando en esto hace muchos años».

Por otro lado, María Elena Delgado resaltó que continúan las «pistas falsas»: «Nos llega información de todos lados. Ayer recibí fotos de una niña de México, de Catamarca. Hace unos días me llegó información de una niña que vive en Mallorca, muy parecida a Sofía, y esta persona nos contaba que por sus problemas de conducta sus padres la tenían encerrada. Esta persona sospechaba y nos mandó fotos pero las descartamos porque no se parecía a Sofía».

«La última vez que recibí una foto y llamé a la policía, no tuve respuesta. Terminé mandando las fotos al dibujante para que él las analice y me aconseje porque no hemos tenido respuestas», sostuvo.