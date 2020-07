Rebrote de coronavirus: Gobierno descarta cerrar las fábricas de Río Grande

Este fin de semana se disparó el número de contagios en la provincia de Tierra del Fuego y particularmente en la ciudad de Río Grande, que registró el pico de infectados en un día desde el comienzo de la pandemia: 34 nuevos casos.

Especial preocupación generaba en este sentido el número de casos dentro de las fábricas del polo industrial, que ya tiene positivos en Solnik (3), ElectroFueguina (2), BGH, Río Chico y Brightstar (todos con 1).

A pesar de esto, desde el Gobierno fueguino descartan cerrar las fábricas y regresar a la primera fase de la cuarentena, cuando las industrias debieron paralizar sus líneas de producción. «No va a haber vuelta atrás. Todos los contagios estaban previstos. Las fábricas no se cierran porque los contagios no están en los lugares de trabajo», confiaron a ((La 97)) Radio Fueguina desde el Ministerio de Salud.

«Tenemos que aprender a convivir con el virus, cuidarnos mucho más y no paralizar más actividades porque la gente ya no resiste más», indicaron, y resaltaron que casi todos los casos recientes tienen nexo epidemiológico a partir del caso de caso de Cantera. Solo quedan tres de los que aún no hay certeza: el del policía en la frontera, el padre del bebé derivado a Buenos Aires y el primer caso en el complejo deportivo.