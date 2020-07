Gobierno estima que recién en 7 días se verán los resultados de las nuevas medidas adoptadas

El Secretario de Gestión de Sistemas Sanitarios dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Javier Barrios y el Director Provincial de Gestión Territorial Lic. Ezequiel Lagoria, informaron una extensión del parte diario epidemiológico comunicado en el día 25 de julio.

Barrios informó que “ayer tuvimos un total de 36 nuevos casos positivos en la provincia, de los cuales 2 son de la ciudad de Ushuaia, 34 son de la ciudad de Río Grande y 0 casos de la ciudad de Tolhuin”.

“Actualmente tenemos 121 casos sospechosos en la Provincia, 1 en la ciudad de Ushuaia, 120 ciudad de Río Grande y ninguno en Tolhuin”, dijo.

Además, agregó que “en la Provincia de Tierra del Fuego tenemos un total de casos positivos confirmados hasta la fecha incluyendo Malvinas de 337, de los cuales 196 corresponden a Ushuaia, 128 a Río Grande y 0 a Tolhuin. A la fecha tenemos 1909 casos descartados en la provincia, de los cuales 1220 son de Ushuaia, 671 de Río Grande y 18 en Tolhuin. No se han producido nuevos recuperados por lo que el total de casos dados de alta permanece en 148”.

En relación a los casos internados, Barrios comunicó que “hay 3 pacientes internados en el Hospital de Río Grande en sala común con buena evolución clínica. En el Hospital de Ushuaia no hay ningún paciente internado y se registra un fallecimiento desde el inicio de la pandemia”.

Finalmente detalló que “La característica de transmisión en Ushuaia indica 57 casos en conglomerado correspondientes al buque pesquero y el resto de los casos con nexo epidemiológico. En Río Grande tenemos 125 casos con nexo confirmado y 3 casos en investigación”, detalló.

“Los casos se han elevado por la cantidad de muestreos que se hizo en estos días. Vinieron a Río Grande móviles desde Ushuaia con equipos hisopadores con lo cual se aumentó consecuentemente la toma de muestras. Esto hizo que se puedan detectar más casos y obviamente estamos viendo reflejado en este aumento la actividad que se produjo hace dos semanas atrás durante el fin de semana largo. Las medidas que se tomaron hace una semana las veremos reflejadas aproximadamente en 7 días de acuerdo a la conducta que estamos tomando ahora y de acuerdo al comportamiento de la ciudad. Los aumentos que tenemos en la ciudad de Ushuaia tienen en nexo confirmado con la ciudad de Río Grande por lo cual la situación está controlada”, concluyó.

Por su parte, Ezequiel Lagoria reiteró que “queremos recordarle a la población que todas las medidas que estamos tomando desde el Ministerio de Salud son para cuidarnos a todos y es nuestra responsabilidad también cumplir con esas recomendaciones”.

“Un gran porcentaje de la población que llama al 107 que no cuenta con un nexo epidemiológico confirmado está dando negativo en los hisopados, por lo cual le sugerimos a toda la población que estuvo en contacto con un caso Covid-19 positivo que la única herramienta que tenemos para cortar la transmisibilidad del virus es el aislamiento preventivo”, subrayó.

En este sentido, recalcó también que “es fundamental el lavado de manos, el uso de tapabocas, el distanciamiento social a 2 metros y prestar atención a los síntomas como dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta, tos seca, dificultad respiratoria, pérdida de olfato, trastornos digestivos y trastornos de tipo dermatológico. Ante la presencia de uno o más de estos síntomas la persona debe aislarse en su domicilio y llamar al 107”.