Gente positiva: Se viralizó en redes el reconocimiento a un chofer de CityBus

“Esta semana nos llegó un mensaje especial a nuestras redes sociales y decidimos compartirlo, al punto tal que la publicación se viralizó por el contenido positivo que contenía”, comienza el extenso posteo en la página oficial de CityBus en Facebook.

La empresa concesionaria del servicio de colectivos, que se caracteriza por motivar y resaltar las buenas acciones de sus trabajadores, asume y comparte que “En días de preocupación por el brote de Coronavirus en nuestra ciudad, desde CityBus optamos por comunicar una situación que conmovió a gran parte de nuestros seguidores en redes sociales”.

“Si bien el mensaje fue dirigido a la empresa –aclara– el destinatario, y quien fue reconocido por su accionar, es el chofer Cristian Olaizola, conductor en la Línea C.

“La verdad es que estamos orgullosos de Cristian y de la gran mayoría de nuestros choferes, que desde el silencio y a veces reconocidos, tienen diferentes gestos con los usuarios que marcan una diferencia en el servicio que brindamos”, señaló uno de los titulares y responsable de CityBus, Ariel Ledesma.

El mensaje enviado por la agradecida pasajera señalaba que el chofer esperó a la madre de la joven que nos escribió, ya que acababa de realizar sus compras y por la carga en sus bolsas fue esperada por Cristian para que pudiera subir al colectivo. “Ella sólo recordaba el número de interno, que era el 15, y buscaba destacar este acto”, pedía la nota llegada a las oficinas de CityBus.

“Nos sorprendió el impacto de la noticia, que nos habla de la realidad que estamos viviendo, con muchas preocupaciones y acontecimientos que nos desaniman. La reacción de los usuarios y vecinos marca que estos son las cosas que necesitamos ver en estos difíciles días”, manifestó Ledesma, quien reconoció el trabajo del chofer Cristian Olaizola y el mensaje enviado por la joven.

Por último, el responsable de la firma resaltó que “la publicación de Facebook alcanzó a más de 27 mil personas, hemos recibido más de 1300 reacciones (Me gusta, me encanta, me interesa, entre otros) y cerca de 300 comentarios que muestran la opinión de los usuarios y el reconocimiento a la labor diaria de Cristian”.

Un gesto simple, un acto normal y cotidiano que no debería sorprender pero cuya repercusión habla de la necesidad que tenemos de gestos amables que nos ayu8den a todos a sobrellevar tiempos que son difíciles para todos.

Es bueno admitir –por otras parte- que estas acciones de los choferes de CityBus cada vez sorprenden menos y así lo hacen saber los usuarios en los numerosos comentarios que acompañan al posteo.

Trabajadores, el gremio que los nuclea y la propia empresa son merecedores de este reconocimiento colectivo que es el premio a una política de trabajo que hace honor al concepto de servicio público en el que está enmarcado.