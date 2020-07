Melella reclamó “mayor responsabilidad” al sector político en tiempos de pandemia

En declaraciones a la Televisión Pública Fueguina, el Gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella recordó que «todos celebrábamos todos los días el caso cero, pero también anunciábamos que íbamos a volver a tener casos y es lo que nos pasó. Así como al principio golpeó fuerte en Ushuaia y salimos adelante gracias a los consejos del COE que transformamos en acciones o en decisiones políticas, así va a pasar lo mismo en Río Grande».

Melella dijo además que «los casos positivos que se están dando son casos referenciados a conexiones o contactos estrechos con los casos positivos que se dieron desde el inicio. Se aumentaron los testeos, por lo tanto, aumentan los casos»

«En esto quiero pedir que los políticos seamos más responsables. En primer lugar el Gobernador, porque yo no estudié epidemiología y para eso tenemos excelentes epidemiólogos e infectólogos en la provincia que nos han sacado adelante. Tenemos que estar tranquilos porque tenemos profesionales de primer nivel en el COE que nos asesoran permanentemente», afirmó.

«Tenemos que cuidarnos todos porque hay una gran responsabilidad personal y esto no es sacarnos el caso de encima, porque cuando me equivoco lo reconozco y pido disculpas, pero en este caso ha sido determinante la actuación personal», insistió Melella.

«Nosotros escuchamos todos los días al COE que evalúa la situación desde el punto de vista científico. Si hay que tomar nuevas medidas no lo dudaremos como lo hicimos desde el día uno, pero si no es necesario no lo vamos a hacer. Insistimos mucho en el cuidado y en la responsabilidad personal. Tenemos que estar tranquilos y seguir cuidándonos como lo tenemos que hacer y permanecer aislados», recalcó.

Finalmente el Gobernador expresó que «estamos trabajando en forma conjunta con el Municipio de Río Grande que puso a disposición sus profesionales de la salud y se está haciendo un intenso trabajo», aunque reiteró que «hay que usar barbijo, mantener distancia social e higiene personal y hay que vivir la situación con tranquilidad y serenidad».