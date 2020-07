Dueños de restaurantes lamentan tener que volver a cerrar

Ante las nuevas medidas anunciadas ayer por el Gobernador Gustavo Melella, los sectores que vuelven a verse perjudicados son los gastronómicos y gimnasios privados.

Rafael Chedrese, dueño del Bar Sonora dio su opinión acerca de esto y se mostró molesto con la decisión que se tomó porque siente que cuando estaban repuntando en sus ventas tras 90 días, deben volver para atrás por malos controles de parte del Estado

Al respecto, expresó «lamentablemente le toca a nuestro rubro y a los gimnasios porque es donde supuestamente más aglomeración hay, sabiendo que con nuestros protocolos hemos perdido capacidad dentro del local y ahora volvemos para atrás. Dentro del rubro de la gastronomía estamos tranquilos de que respetamos el protocolo tal cual lo establecieron».

Asimismo continuó «cuando nos estábamos acomodando sucede esto de nuevo, pero creo que es por una falta de control, en mi local yo me acomodé a todo lo que me pidieron mientras que desde el estado no lograron controlar a la gente que entró. Ahora los platos rotos los pagamos nosotros».

«Es raro que nos hagan volver para atrás a nosotros cuando todos los protocolos se cumplieron y además, incentivas a que la gente se reuna sin controles en cualquier otro lado», manifestó Chedrese.

En otro sentido, se vio molesto por la falta de coordinación en el trabajo provincial y municipal, en referencia a esto dijo «creo que si ambos teniendo tanta gente en el estado, no pueden tener tres inspectores para controlar los bares de la ciudad no están haciendo bien las cosas. Si ellos vieran como hacemos las cosas no habría necesidad de cerrarnos».

Por último, aseguró «vamos a pedir un subsidio sin devolución para cubrir estos diez que restan de julio ya que estamos perdiendo facturación hacia atrás porque aún estamos cubriendo gastos de los meses que tuvimos cerrados».