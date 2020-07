URGENTE: Suspenden las reuniones sociales en Río Grande y cierran gimnasios y restaurantes

En una conferencia de prensa realizada en la tarde de este miércoles, el gobernador de la provincia de Tierra del Fuego anunció importantes medidas para intentar detener el rebrote de coronavirus en Río Grande, que en apenas un par de días triplicó los contagios.

«Estamos en una situación controlable, pero volvemos a apelar a la conducta social. El rebrote tuvo que ver con la falta de responsabilidad y el incumplimiento de los protocolos. Pensábamos que no iba a suceder nada y sucedió. Tenemos que tener mucha responsabilidad individual; la pandemia no pasó, no le hemos ganado», señaló el mandatario antes de anunciar el paquete de políticas.

«Entramos en una nueva etapa, que es de contención: buscamos frenar el virus y desacelerar el nivel de contagio. Además, esto nos permite ir en búsqueda de los casos sospechosos», sostuvo Gustavo Melella.

«Las medidas que hemos tomado las hemos consensuado con el intendente Martín Pérez», indicó, a la vez que señaló que estas se extenderán por el plazo de diez días (hasta el 2 de agosto), y enumeró:

• Suspender actividades deportivas y recreativas en su totalidad. • Suspender reuniones sociales de todo tipo en su totalidad. • Suspender actividad de jardines maternales e institutos privados de oficios y otros en su totalidad. • Suspender actividades de culto en su totalidad. • Mantener cerrado el ingreso y egreso de personas no esenciales del área de Río Grande. • La gastronomía permanecerá brindando servicios pero únicamente mediante la modalidad entrega a domicilio o preparar pedidos para retiro en el local, manteniendo en esta instancia todas las precauciones establecidas por protocolo y limitando el ingreso de clientes a retirar su pedido a lo máximo permitido. Se suspende la actividad gastronómica con presencia de personas en el local. • Los comercios permanecerán abiertos manteniendo todas las precauciones establecidas por protocolo y limitando el ingreso de clientes a lo máximo permitido. • El transporte público deberá mantener la limitación de pasajeros según protocolos y mantener estrictas normas de higiene regular de las superficies de contacto.

Por último, Gustavo Melella también destacó que ya se pidió a Aerolíneas Argentinas que retrase la llegada de los nuevos vuelos, que estaban previstos para los próximos días.