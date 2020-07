El gobierno dispuso que los repatriados deberán pagarse un hotel o aislarse toda la familia

La ministra de Gobierno Adriana Chapperón anunció que por decisión del COE, en lo sucesivo se deberá aislar toda la familia que reciba a una persona que llega de fuera de Tierra del Fuego, o en su defecto se deberá pagar el hospedaje por 14 días.

“El problema de Río Grande no fue el número de casos, porque los esperábamos, el principal problema que tuvimos es la dispersión de estos casos, porque surgieron distintos focos donde había algún positivo y esto implica un trabajo muy laborioso de Epidemiología”, diferenció la ministra, citada hoy por el diario Provincia 23.

Explicó, por otra parte, que “Se tomó la decisión de cerrar el acceso a Río Grande para permitir al sistema sanitario tomar contacto con todos los que estuvieron cerca de un positivo y bloquear esos casos para no tener circulación del virus. Si no hacemos esto, el virus continúa circulando”, sostuvo.

Al respecto de cómo se ha accionado ante la aparición de casi 30 casos en simultáneo, describió que “Primero se están aislando los contactos y lo más importante no es el hisopado, sino que lo principal es el aislamiento de todos los contactos estrechos o cercanos. Después veremos a quién se le hace el hisopado, porque hacerlo en pacientes asintomáticos da negativo, y eso no significa que no tengan COVID, sino que pueden estar en período de incubación”, explicó.

“Pedimos serenidad a los vecinos de Río Grande y que llamen al 107 cuando tengan síntomas. El resto tiene que estar en aislamiento preventivo para ver si desarrolla algún síntoma. La comunidad muchas veces tiene desesperación por hisoparse, pero no es eso lo que nos va a dar resultado, porque puede dar negativo aunque estén incubando la enfermedad”, reiteró.

Revisando el aislamiento

Dado que el aislamiento en la casa no se cumple, más allá de la declaración jurada, el COE analiza medidas más restrictivas que se aplicarían a partir del próximo vuelo. Hasta ahora quien llegó de afuera puede estar aislado, pero el resto de la familia sigue con sus actividades y pueden estar contagiados. “Siempre hablamos de la responsabilidad individual, porque se trata de personas adultas que tienen responsabilidad y es muy fácil buscar un culpable. Nosotros pedimos una declaración jurada y lo que se le transmite a todas las personas es que debe hacerse un doble aislamiento, y no compartir la casa con todo el mundo. De hecho el Estado se ha hecho cargo de personas que no podían cumplir el aislamiento en su domicilio por alguna situación particular”, indicó.

“Una alternativa es aislar a toda la familia, y lo próximo que vamos a hacer es que, cuando llegue alguien, toda la familia va a tener que estar aislada. Otra alternativa para la gente que decide volver a Tierra del Fuego, es hacer frente al costo de un alojamiento durante los 14 días de aislamiento. Es una decisión y una responsabilidad de cada persona lo que hace”, sentenció.

“En Río Grande apareció una persona contagiada, donde un familiar había viajado de Buenos Aires. Fue señalado por todo el mundo como el iniciador, como si el enfermo tuviera alguna responsabilidad. Solamente la tendría si no hubiese cumplido y, cuando uno va atando los pasos epidemiológicos, los tiempos no dan para que esa persona haya iniciado esta serie de contagios”, defendió la ministro.

“Si todos cumpliéramos con nuestra responsabilidad sería mucho más fácil, porque no tendríamos las fuerzas de seguridad yendo a los domicilios, ni tendríamos que hacer denuncias como hemos hecho, por personas irresponsables que han salido de su domicilio cuando no debían hacerlo”, dijo.

Lo cierto es que “el próximo paso va a ser más estricto. Ahora ya estamos pidiendo que, quien no tenga domicilio en Tierra del Fuego, venga con el test hecho, y también vamos a pedir que se queden todos en cuarentena cuando llegue alguien a un lugar. No es necesario tener una casa de cinco pisos, sino que la persona que llega haga este doble aislamiento y no comparta espacios sin el barbijo puesto, que tenga los utensilios aparte, que la casa esté ventilada adecuadamente, que se mantenga el distanciamiento y haya un cuarto para esa persona en particular. Hay personas muy responsables que han dicho que no pueden cumplir el aislamiento en su casa y el Estado toma intervención para resolver la situación. Pero los casos son muchos, los meses van pasando, la situación se va agravando”, planteó.

Observó que “el rebrote está en todo el mundo y somos iguales que todos, nos va a pasar aun con todas las medidas de seguridad. También tenemos que hacer un mea culpa porque nos hemos relajado después de 45 días sin casos en la provincia y esto no nos hace bien. Tenemos que mantener el distanciamiento, que es fundamental”, subrayó.

“Hasta ahora pedíamos que la familia hiciera su vida normal, teniendo aislada a la persona que había llegado, con un doble aislamiento dentro de su casa. Ahora el COE está evaluando ir a una medida más restrictiva para que ninguna de las personas salga de su casa.”.

“Esto se va a poner en funcionamiento para el próximo vuelo, que sería a partir del sábado y, dado que todavía no estaría abierta la ciudad de Río Grande, podría ser a partir del miércoles de la semana próxima. Eso está en evaluación porque hay una confirmación de Aerolíneas con pasajes vendidos para este sábado”, confirmó la funcionaria.

Fueguinos no tan fueguinos

Respecto de los rumores sobre venta de pasajes a quienes no tienen domicilio en la provincia, aseguró que “Aerolíneas tiene notas enviadas por el gobernador, solicitando que sólo se vendan pasajes a personas que tienen domicilio en Tierra del Fuego, excepto aquellas que estén autorizadas por el gobernador a través de la Casa Tierra del Fuego, porque hay personal esencial que está viajando, como los médicos itinerantes. Se hacen un testeo previo y vienen, y están cubriendo terapias intensiva infantiles. Esos médicos vienen cada 15 días y son testeados. Han venido médicos para los hospitales, para los sanatorios privados tanto de Ushuaia como de Río Grande, para hacer cirugías que no tenemos en la provincia y donde es mayor el riesgo de llevar a ese paciente a Buenos Aires”, manifestó.

“El gobernador autoriza, a través de la Casa de Tierra del Fuego, a viajar al que no tenga domicilio en la provincia, y un caso que se certifica es el de los hijos de los fueguinos, con quienes estamos teniendo muchos problemas, porque hay gente que no puede pagar el alojamiento y el estudio de sus hijos en Buenos Aires y necesita traerlos de vuelta. Muchos han dado de baja sus alquileres, y son chicos que no tienen domicilio en la provincia porque tuvieron que cambiarlo para tener cobertura de sus obras sociales. Hay chicos estudiando en Buenos Aires, La Plata, Córdoba, y les pedimos la mayor cantidad de datos posible, como su partida de nacimiento, domicilio de sus padres, documentación que acredite que es fueguino y tiene una residencia temporal fuera de la provincia porque están estudiando. Muchos de estos chicos están viniendo”, aseveró.

(Fuente: diario Provincia 23)