Nueva entrega de módulos alimentarios para estudiantes

En el marco de la nueva modalidad iniciada la semana pasada, este martes se realizó una nueva entrega de módulos alimentarios para los estudiantes de los comedores escolares de toda la provincia.

La Subsecretaria de Gestión Educativa, Elida Rechi, mencionó al respecto que “la modalidad se modificó ya que actualmente las familias pueden salir de sus domicilios y nos encontrábamos con un cuarenta por ciento aproximadamente de ausencia al momento de realizar el reparto domiciliario. Por este motivo nos organizamos en diferentes instituciones educativas para que las familias puedan acercarse a la más próxima de su domicilio, no necesariamente a la escuela a la que asisten los chicos”.

Se dispusieron diez puntos de entrega en Rio Grande (Escuelas Nº 4, 44, 7, 14, 19, 32, 21, 46, 42 y Gimnasio Integrador), otras diez en Ushuaia (Escuelas Nº 47, 15, 13, 22, 30, 31, Colegios Provinciales “Eva Duarte de Perón, “Antonio Marte” y Centro Polivalente de Arte) y dos en Tolhuin (Escuela Nº 5 y Jardín Nº 23), adonde los adultos responsables de los estudiantes deben dirigirse todos los martes de 13hs a 18hs con DNI del menor empadronado.

“Este trabajo lo han realizado las Trabajadoras Sociales de cada institución junto con los equipos de orientación quienes han avisado a las familias que están empadronadas para que se acerquen a la escuela más próxima. Sabemos que hay familias que tienen más de un niño y en diferentes niveles, pero cabe aclarar que el retiro de los módulos es uno por niño y por semana en la escuela más próxima al lugar de residencia” aclaró la Subsecretaria y agregó que “las escuelas están distribuidas tratando de abarcar la mayor cobertura geográfica para que a las familias les queden más próximas”, agregó la funcionaria.

Actualmente se encuentran empadronados en Rio Grande 3.200 estudiantes, en Tolhuin alrededor de 600 y en Ushuaia 2.800, sumando un total de 6.600 estudiantes destinatarios de los módulos alimentarios.

La Subsecretaria Rechi dijo asimismo que “entre la entrega del martes pasado y la entrega de hoy el número se ha incrementado un 20%, ya que muchas familias se acercaron a solicitar la ayuda y las y los trabajadoras sociales que se encuentran en nuestros puntos de entrega han recepcionado estos pedidos y los han incorporado evaluando la situación de cada familia, porque recordemos que estos módulos no son solamente para aquellos niños y niñas que asisten a los comedores regularmente, sino también para las familias que están en situación de vulnerabilidad y que han hecho el requerimiento”.

Los módulos alimentarios corresponden a estudiantes de todos los niveles desde inicial a secundario, universitario superior, aulas experimentales, educación especial y los C.A.A.D.

Los mismos están compuestos de lácteos (yogurt, leche y leche chocolatada), frutas y verduras, secos y pan. También carne y pollo, los cuales van variando en las semanas para una mayor variedad alimentaria.

Asimismo, todos los martes se hace entrega de cuadernillos de Nación y material de lectura destinados a los estudiantes de todos los niveles y modalidades que no tienen acceso a internet para dar continuidad a las actividades. Para esto no es necesario estar empadronados.

Rechi expresó por otro lado que “cumplimos con todo el protocolo por lo que les solicitamos a las familias que asista solo un adulto con tapabocas y que no ingresen con niños. También hemos puesto vehículos a disposición para hacer el traslado a quienes lo necesiten”.

También se está llevando a cabo desde el día 3 de julio el Operativo de Salud Escolar con la entrega de Vitamina D en cada uno de estos puntos de entrega.

“Cuando las familias se acerquen a retirar el módulo también les pedimos que vayan con la libreta de vacunación para que hagan los controles y puedan retirar la Vitamina D”, concluyó la funcionaria.