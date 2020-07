Di Giglio: «El objetivo no es no tener casos de coronavirus, sino poder controlarlos»

La ministra de Salud de la provincia de Tierra del Fuego, Dra. Judith Di Giglio, brindó hoy una entrevista a ((La 97)) Radio Fueguina en la que se refirió a las últimas novedades respecto a la lucha iniciada hace meses contra el COVID-19.

En ese sentido, señaló que por lo ocurrido con el buque pesquero de la ciudad de Ushuaia, cuya tripulación casi en su totalidad fue diagnosticada con coronavirus, se ha decidido suspender cirugías en el Hospital de Ushuaia.

«El sistema de salud está funcionando normal, pero en el caso de las cirugías menores y programadas hemos decidido que sean postergadas», informó la funcionaria provincial.

«El barco no cambia en nada la situación porque ocurrió en aguas nacionales y no en nuestra provincia», resaltó Di Giglio, y aclaró que hoy «el objetivo no es no tener casos (de coronavirus), sino poder controlarlos. Por ello, ratificó que «la situación epidemológica de la provincia sigue siendo la misma».

En otro sentido, adelantó que por ahora no habrá nuevas actividades habilitadas en Tierra del Fuego, y pidió a los vecinos: «Apelamos a la responsabilidad individual y es muy difícil. Las normas y los protocolos existen, pero es responsabilidad de cada uno cumplirlas. Desde el Gobierno vamos a controlar a través de la Secretaría de Comercio y Fiscalización Sanitaria el cumplimiento de los protocolos».