Empresarios piden que se elimine el feriado puente del 10 de julio

El presidente de la Coordinadora de Empresas Alimenticias (COPAL), Daniel Funes de Rioja, aseguró que “un feriado puente turístico hoy no tiene razón de ser “ en alusión al feriado del fin de semana largo que comenzará el jueves 9 de julio.

Como indica el calendario, el 9 de julio es feriado por el Día de la Independencia, mientras que el viernes 10 es «puente» con fines turísticos.

A raíz de la cuarentena algunas cámaras empresarias plantearon que no tiene sentido mantener el feriado ya que el objetivo principal de fomentar el turismo no podrá concretarse.

En ese sentido Funes de Rioja señaló en declaraciones radiales: “¿Qué sentido tiene un feriado puente turístico cuando no hay turismo?”.

Los industriales le plantearon al Gobierno la necesidad de que quede sin efecto el feriado frente a la cuarentena y el regreso de la zona del AMBA a la fase de aislamiento estricto.

El titular de COPAL, además sostuvo este jueves que «diversos representantes del interior del país» realizaron planteos «razonables» durante reuniones en la entidad respecto de esa cuestión.

También alertó que en la industria de la alimentación hay “inconvenientes de logística” debido a que «se complicó mucho de nuevo con las restricciones al tránsito.”

“Hay demoras de los camiones por los controles, hay mucha espera y los circuitos de carga y descarga se demoran”, agregó.

Es por eso que advirtió sobre las dificultades que se pueden dar en el marco de un fin de semana largo para la distribución en un contexto en el que se debe garantizar el abastecimiento esencial en todo el país.

“Lo que le dijimos al Gobierno es desde el punto de vista práctico y desde la logística para llegar con los esenciales a todos lados, no es el momento de un feriado turístico porque no hay objeto, porque no hay turismo”, remarcó.

Al remarcar el diálogo entre el Comité de crisis de la UIA y el Gobierno, aseguró que cuando la inquietud fue planteada a los ministros nacionales, los empresarios no recibieron una «opinión contraria», sino la promesa de «elevar» la sugerencia.

«Es muy delicada la situación de la industria y de las empresas esenciales también», puntualizó e insistió en que, frente a la cuarentena reforzada, se dieron «demoras de hasta cuatro horas» en la logística en un escenario en el que también hay «problemas entre municipios o para pasar de provincia a ciudad».