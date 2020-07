A 46 años de la muerte de Perón: Para Rivarola «sus banderas están más vigentes que nunca»

"No hay que permitir jamás que en nombre del peronismo se deje de lado la defensa de la soberanía o se traicionen los intereses de la clase obrera y el pueblo”, sostuvo. “A 46 años del fallecimiento de nuestro histórico líder, más vigentes que nunca están las banderas de independencia económica, soberanía política y justicia social que defendió el General Juan Domingo Perón”, destacó el legislador Daniel Rivarola (FORJA), en la víspera de un nuevo primero de julio. Destacó que son “Banderas enarboladas a nivel nacional por el gobierno de Alberto Fernández y en la provincia por la gestión que lleva adelante Gustavo Melella, junto con las compañeras y compañeros que realmente comprendemos que el peronismo no es un sello de goma, que no es un cascarón vacío o solamente un nombre; sino una herramienta política indispensable para las trabajadores y los trabajadores que buscan alcanzar su dignidad en el camino de construir una patria y una provincia grande”. El legislador dijo que “se debe reconstruir esa herramienta, no permitiendo jamás que en nombre del peronismo se deje de lado la defensa de la soberanía o se traicionen los intereses de la clase obrera y el pueblo”. Finalmente saludó Rivarola “a todas las compañeras y los compañeros que se sienten peronistas, recordando al General y ratificando su idea de que la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo”.