Gobierno formalizó el pedido de informes a la Cooperativa Eléctrica

La Secretaría de Energía de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, formalizó el pedido de Informes sobre la última facturación realizada por la Cooperativa Eléctrica de Río Grande, dada las innumerables quejas de los vecinos de Río Grande.

Al respecto, el secretario de Energía, Moisés Solorza señaló que “el pedido fue efectuado para dilucidar cuáles fueron los criterios y métodos utilizados para realizar las estimaciones y cálculos para confeccionar la facturación a los vecinos en periodo de pandemia, cuando no se contaba con la toma de estados de los medidores”.

“Es imprescindible que la Cooperativa Eléctrica de Río Grande comprenda que sin previo aviso al órgano natural de competencia y sin aviso a los vecinos y vecinas, más teniendo en cuenta el escenario realmente complejo en términos económicos que se vive, realizar una carga sobre la facturación realmente no colabora con el esfuerzo que venimos realizando», agregó.

Asimismo, el funcionario sostuvo que “es una falta de consideración no evaluar en conjunto planes de pago, acceso y evaluación de casos sociales graves y es realmente contrario al contexto económico que vivimos. Vamos a evaluar las respuestas que recibamos y vamos a resolver bajo nuestra competencia lo que determine nuestro análisis de facturación y costos».

Finalmente, Solorza subrayó que “los vecinos tienen que estar tranquilos que hoy hay un Estado presente y que se van a articular todas las medidas de protección a usuarios y consumidores”.

“Lo ideal era trabajar en conjunto para diseñar un esquema justo y razonable que acompañe a los vecinos y no haber tomado una decisión unilateral como hicieron lamentablemente, con un simple fin recaudatorio”, concluyó.