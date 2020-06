Autoridades chilenas intervinieron la carga de Tecnomyl en Monte Aymond

(El Magallánico) – Una situación que hace semanas se ha venido denunciando públicamente fue la que la autoridad marítima detectó hoy (25 de junio) en un control sanitario de Punta Delgada, dos vehículos transportaban productos químicos considerados como “carga peligrosa” sin los debidos sellos que exigen los protocolos de transporte.

El procedimiento se gestó en medio de las fiscalizaciones dispuestas por la contingencia sanitaria del Covid-19, circunstancias en que le fueron solicitados los documentos de carga a los conductores de dos rampas, quedando en evidencia la irregularidad.

Personal naval informó a funcionarios policiales de la avanzada de Monte Aymond, quienes se constituyeron en el lugar en apoyo al procedimiento administrativo que involucra este tipo de hechos, lo cual viene aparejado de multas.

Se informó que la carga había salido desde el puerto de Punta Arenas, con dirección a territorio argentino por Tierra del Fuego.

Casos anteriores

El concejal de la comuna de Porvenir, Carlos Soto, denunció el pasado 7 de junio que, desde hace varios meses, una empresa argentina de transportes estaría cruzando irregularmente por Primera Angostura (Estrecho de Magallanes), transportando toneladas de herbicidas desde la localidad de Río Grande con destino a Buenos Aires, situación muy similar a lo ocurrido hoy, pero con diferentes actores.

El tema no ha pasado desapercibido por parte de las autoridades, en efecto, esta semana el consejero regional, Miguel Sierpe, planteó en la última sesión plenaria su preocupación respecto a las denuncias referidas al cruce marítimo de camiones que transportan carga peligrosa sin la debida rotulación por el Estrecho de Magallanes, vía ferry junto a los demás pasajeros y automóviles que requieren de este medio de transporte.

Comentó el consejero: “Me preocupa de sobremanera el hecho de que se estarían transportando materiales peligrosos desde Punta Arenas hacia Tierra del Fuego y que los dueños de los camiones retiran la rotulación exigida para este tipo de carga, la cual de acuerdo a la normativa vigente debería especificar claramente una numeración y otras descripciones respecto de los materiales que se transportan”.

“Si esto se comprueba y efectivamente está sucediendo, me parece muy peligroso y debe haber una repuesta contundente del organismo que corresponda y aparentemente es la seremi de Salud, alguien debe fiscalizar, ya que no es posible que una situación de ese tipo este pasando desapercibida y se vulnere la ley. Esto puede ser aún más complejo ya que en caso de un derrame de material se requiere contar con un protocolo que prevea la contención del efecto contaminante que pueda darse. Esto no puede estar pasando en la región por tanto solicitamos se genere un oficio a fin de que la seremi de Salud o el organismo que corresponda informe al respecto y de una repuesta a esta situación que es importante resolver”, concluyó el consejero, materia que quedó en evidencia hoy, casi de manera fortuita.

(Fuente: El Magallánico)

