Ordenan restituir con intereses el subsidio a un excombatiente de Malvinas

La justicia porteña ordenó restituirle a un ex combatiente de Malvinas un subsidio, con más sus intereses, que no percibió del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) entre 2009 y 2012, se informó hoy.

El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario n.° 15, Víctor Trionfetti, hizo lugar a las demandas interpuestas por C. F. R. contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y lo condenó a pagar las diferencias salariales impagas que se adeudaren desde el 20 de noviembre de 2009 hasta el 12 de septiembre de 2012 en concepto de subsidio por Ex Combatiente, otorgado por la ley n.º 2304, mas sus respectivos intereses, informó el sitio IJudicial.

El 5 de febrero de 2015, C. F. R. interpuso demanda contra el GCBA, que se suma a un proceso previo por el cobro de pesos por diferencias salariales donde se readecuó el margen de lo reclamado al período comprendido entre enero de 2009 y septiembre de 2012 (expediente iniciado en 2014), y el expediente C855/2015 donde se reclama la forma en que cobra el subsidio, agregó iJudicial.

El ex combatiente invocó que en 1983 ingresó a trabajar en la Ciudad de Buenos aires y actualmente se desempeña «en la Dirección General de Seguridad y Custodia de Bienes».

Precisó que, como ex combatiente de Malvinas, «comenzó a percibir el suplemento correspondiente a partir del 01/05/1984 en forma ininterrumpida y hasta la actualidad, pero liquidado en forma incorrecta» y afirmó que el gobierno porteño decidió «a partir de enero de 2009, interrumpir el pago del subsidio que percibía».

El gobierno de la Ciudad sostuvo que el demandante no puede percibir el subsidio como ex combatiente porque «no puede extenderse a aquellos situados en el continente que brindaron un estratégico apoyo logístico, sin intervenir en la lucha desatada en ‘las Islas».

El juez Trionfetti dio por acreditado que el demandante «ha participado en acciones bélicas en el Atlántico Sur’ (…); incluso recibió un diploma de honor de la Armada Argentina en donde también se reconoce que el actor participó en las ‘Operaciones de Guerra del Atlántico Sur, en resguardo de la Soberanía Argentina de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur’ expedido el 02/04/1983″.

Por último, el juez señaló que «se requiere de un gran ejercicio de hipocresía para asumir que un soldado de infantería de marina en el lugar en que estaba destinado no podía estar en peligro debido a la guerra (…) R. estaba ahí obligado por un sistema de conscripción, con veinte años, en una guerra decidida por una dictadura cívico, militar y genocida cuyas proyecciones no se podían prever. A solo doscientas millas náuticas de donde estaba, un submarino nuclear enemigo había hundido al Crucero ARA General Belgrano. Es insensato sostener que el actor no era combatiente»