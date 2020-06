Fiesta ilegal en la Casa del Té: «Están jugando con fuego y nos puede explotar en la mano»

Continúan las repercusiones por el escándalo suscitado este fin de semana en la ciudad de Ushuaia, cuando un grupo importante de vecinos participaron de una fiesta clandestina en la Casa del Té, camino al glaciar Martial, violando completamente el protocolo de distanciamiento social vigente.

«Esto indigna mucho; uno piensa en los profesionales y la Policía, que se han expuesto y se han contagiado… fue una absoluta irresponsabilidad, parece que no les importa nada», disparó hoy el subsecretario de Políticas Sanitarias del Ejecutivo capitalino, Dr. Claudio Corradi, en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina.

«Esto es una cuestión sanitaria y cuando hablamos de Salud Pública, no se negocia», indicó, y agregó: «Tenemos mucha bronca, pero acá tenemos que tener el protagonismo de decir esto no está bien, tenemos que educar a la gente y que esta entienda que no se puede hacer».

«El distanciamiento social y todas las medidas que aplicamos están para cuidarnos entre todos. esto no está solucionado y no quiere decir que pueda reactivarse», dijo, y añadió: «Estamos jugando con fuego, si seguimos con esta conducta nos puede explotar en la mano».

«Una sola persona contagiada en esa fiesta puede generar un caos sanitario, y después quién responde», se preguntó el funcionario municipal, que no descartó sanciones punitorias al emprendimiento que organizó este evento.