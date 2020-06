Enérgico reclamo de madres frente a la OSEF

En la mañana de este viernes, un grupo de madres comenzó una enérgica protesta frente a las oficinas locales de la OSEF para solicitar asistencia de parte de la obra social fueguina y que esta brinde la contención necesaria a sus hijos.

«Estamos pidiendo insumos y que se pongan las pilas; la OSEF no nos da respuesta», señaló una de las mujeres presentes, y aclaró que lo que se reclama es «que se entreguen los insumos que solicitamos, ya que se recortó la entrega de pañales y se vio afectada la internación domiciliaria».

«Necesitamos respuesta y que nos den una solución», señaló Laura, que ayer llegó hasta la Defensoría para solicitar un recurso de amparo y apurar este reclamo.

«Nuestros hijos están a la deriva. Lo único que estamos pidiendo es que cumplan con el derecho de ellos. necesitamos que esto se haga viral y recibir la respuesta», indicó, y relató: «Ya veníamos con problemas por el tema de la internación y ahora incluso falta abonarle a los profesionales que prestan los servicios de la OSEF».

También habló antes María Fernanda, quien tiene un nene de cuatro años con trastorno de lenguaje y debe hacer un tratamiento con un neurólogo infantil. Ella expresó que «desde la obra social le dijeron que este especialista no está llegando a la ciudad por el tema de la pandemia, pero tras hacer averiguaciones supe que en Ushuaia existe un neurólogo y cuando pregunté me dijeron que el correo está muy lleno». A esto, agregó que «la persona que me atendió dijo que están atendiendo lunes, miércoles y viernes solamente para reintegros».

«Yo como mamá estoy desesperada porque necesito autorizar recetas y no sé si mi hijo podría tener otros trastornos. Tengo una amiga derivada con el hijo en Buenos Aires que está en la misma situación, su nene está enfermo con piel de cristal y cuando estaba ingresando en la sala de cirugía le avisaron que no podía ser operado porque la OSEF no había pagado», afirmó María Fernanda.