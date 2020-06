Transporte interurbano: La empresa Líder pide volver a trabajar

Luego de tres meses prácticamente sin brindar el servicio de transporte entre las ciudades fueguinas, desde la empresa Lider advirtieron sobre la delicada situación financiera de la firma local, teniendo en cuenta el gasto mensual de más de un millón de pesos en pagos de salarios, impuestos y proveedores.

El panorama es desolador y desde la empresa sostienen que “el año está perdido” ya que se trabajará “nada más para sobrevivir”. La apertura del tránsito en la Ruta 3 a partir del lunes pasado motivó que la firma realice una solicitud pública para que Gobierno apruebe el protocolo necesario y se comience con la actividad.

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, el empresario Víctor Centurión destacó que se espera por la aprobación de las pautas para el funcionamiento: “Estamos esperando eso cuando supimos que se iba a abrir la ruta, ya teníamos todo armado, lo único que estábamos esperando nosotros es el protocolo. Le mandamos nosotros el protocolo para que armen algo, y estamos esperando todavía pero no tenemos ninguna novedad”.

“Es complicada la cosa porque este mes a nosotros los empleados lo estamos bancando a todos gracias a Dios, pero esta vez nos vino de Nación medio sueldo, pero nosotros ya venimos casi tres meses bancando y lamentablemente vamos a tener que tomar otra decisión”, mencionó el empresario.

“Como ha pasado con varios comercios de la ciudad de Río Grande, nosotros le hemos puesto la espalda y esta es una empresa de hace más de 20 años, nunca se le ha pedido nada a nadie y hoy lo que necesitamos es que se junten lo que tienen que juntarse y nos habiliten, nada más”, expresó el empresario, y añadió que “gracias a Dios, teníamos una administración bastante prolija y de hecho los papeles si se presentaron en el ANSES y se aprobaron es porque la empresa estaba bien, teníamos un fondo, pero ya no queda nada y tenemos un gasto fijo de arriba de 1.200.000 pesos por mes”.

La firma fueguina está esperando concretar un aporte del Gobierno de Tierra del Fuego por 35 mil pesos: “Nos dijeron que nos iban a dar del Ministerio de la Producción 350.000 pesos y ya va ser un mes, nos pidieron los papeles, nos dijeron que ya estaba listo, hasta el número de cuenta nos dieron y ya de esto hace 15 días”.

Aun con el reinicio de la actividad, la situación de la compañía será compleja, ya que la cantidad de pasajeros por viaje se reduciría hasta el piso económico indispensable para que se genere una ganancia.

“Para nosotros es un número muy bajo para llevar 12 personas, a nosotros nos cierra hasta ahí, porque los costos son muy altos, pero necesitamos salir porque encima, para mal de peores, nosotros tenemos una boca de trabajo que es el aeropuerto y está parado, así que todo mal”, remarcaron desde Lider.

“A la empresa no le está quedando espalda prácticamente para sostener a los empleados, en realidad tenemos versiones de transporte desde que están trabajando sobre esto, nos pidieron inclusive algo para ver cómo lo podrían alarmar, pero estamos a miércoles y no tenemos nada sinceramente -mencionó un gerente de la compañía de transporte local-, a veces es fácil digitar con un sueldo fijo contra nosotros que vivimos el día a día, nosotros trabajamos absolutamente con la recaudación diaria ,no tenemos otra entrada, entonces, por ahí, como que vemos que se están yendo muchos los tiempos”.

“Creo que estamos en una realidad diferente a la de Buenos Aires – subrayaron en la empresa Lider-, por suerte, acá tenemos pocos casos y, si bien ya sabemos que es delicada toda la situación, yo creo que 90 días es mucho, y si bien si ya se abrió la ruta 3 están habilitando y muchos rubros creo que nosotros, con el protocolo y con los cuidados responsables que nosotros tenemos implementados y diferentes cosas para afrontar las medidas que se deben tomar, creo que la responsabilidad de cada uno de nosotros para transportar a la gente va a depender mucho de eso”.