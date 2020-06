Más flexibilización en el deporte fueguino, pero por ahora no regresan las prácticas de contacto

En el marco de la fase de distanciamiento social en Tierra del Fuego, mediante la Resolución N°912/20, el Ministerio de Salud en un trabajo articulado con el Comité Operativo de Emergencia dispuso para toda la provincia ampliar la excepción en cuanto a las actividades culturales y deportivas autorizadas.

En el caso de las actividades culturales se amplía la edad permitida para realizarlas. Ahora los chicos y chicas desde los 4 años podrán asistir a Estudios de Danzas y Artes Escénicas, siempre en el ámbito privado y en el marco de los encuentros esenciales.

La nueva Resolución permite además que se reinicie la actividad deportiva en predio y el deporte motor en predios habilitados a tal fin.

En este último caso, «sólo podrán permanecer los deportistas y el personal de la institución, más el equipo de seguridad necesario para las prácticas deportivas. En ningún momento se permitirá la presencia de espectadores o personas que no tengan que ver con la actividad y se deberá dar cumplimiento al protocolo para actividades físicas y deportivas».

El protocolo establece una serie de medidas sanitarias rigurosas que se deberán tener en cuenta para el inicio de la actividad, como todas las actividades deportivas autorizadas hasta el momento. En principio, a estos espacios se podrá concurrir diariamente, debiéndose considerar la cantidad de gente permitida en relación a las dimensiones propias de cada lugar.

Entre otros puntos se deberá tener en cuenta la ventilación frecuente e higiene del recinto, espacios de circulación y maquinas, evitar todo tipo de contacto físico, saludos por contacto físico, compartir utensillos personales como botellas de agua, mate, tazas, etc; garantizar el distanciamiento social no menor a 2 mts entre personas.

En el sitio https://www.tierradelfuego.gob.ar/protocolo/ pueden consultarse los protocolos dispuestos tantos para las actividades culturales permitidas (Resolución 864) como las exigencias a cumplir para las actividades deportivas en la provincia (Resolución 833).