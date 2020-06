En La Rioja, Alberto Fernández ratificó su apoyo a la industria nacional

El presidente Alberto Fernández visitó hoy la provincia de La Rioja, en donde encabezó la reapertura de una fábrica de hilados y firmó convenios en las áreas de desarrollo social, educación, salud, obras públicas, y hábitat.

El jefe de Estado destacó: “Nosotros seguimos creyendo en una Argentina con una economía pujante, con industriales que invierten, arriesgan, dan trabajo y hacen crecer el país”, y subrayó: “a esa Argentina la vamos a construir asociados a esos empresarios, que son los mejores socios”.

Enfatizó que: “No estamos para estatizar empresas, estamos claramente para rescatar empresas que consideramos centrales para el desarrollo del país. Creo en eso como creo en los industriales, como creo que el Estado debe estar presente cuando una empresa tambalea y puede quedar en manos que no son argentinas”.

El Presidente subrayó: “Vayan y vean lo que hace Alemania, lo que hace cualquier país europeo a la hora de rescatar sus empresas. Que no nos confundan más, no es un acto heroico ni una epopeya lo que estamos haciendo. Es un acto de racionalidad económica, es un acto de necesidad económica que es garantizar que ese polo cerealero tan importante no se siga extranjerizando. Allí está gran parte de la producción argentina, están gran parte de nuestras exportaciones y está gran parte del futuro argentino”.

Durante la firma de convenios en la residencia del gobernador, el mandatario aseguró que “necesitamos que las máquinas se vuelvan a encender en la Argentina”.

“Gran parte del país se está moviendo y está empezando a producir” señaló al tiempo que informó: “Hoy visité una fábrica textil que dejó de funcionar en 2018, cuando las condiciones económicas y las políticas que se implementaban parecían no hacer propicia la tarea de los industriales”.

Por su parte, el gobernador Quintela agradeció la visita y el apoyo del mandatario nacional, y expresó “el acompañamiento, el compromiso y el apoyo incondicional hacia usted, hacia su gabinete y a sus políticas, porque la primordial tarea que tiene un gobernante, y lo manifiesta usted permanentemente, es velar por la salud y la vida de los argentinos”.

Acompañaron al Presidente los ministros de Interior, Eduardo de Pedro; Desarrollo Social, Daniel Arroyo; Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; además de la secretaria de Promoción Turística, Yanina Martínez.

A su llegada, el jefe de Estado fue recibido, en el aeropuerto Capitán Vicente Almandos Almonacid, por el gobernador, Ricardo Quintela y otras autoridades provinciales.

A continuación, el mandatario se trasladó a la fábrica Hilados S.A., en el Parque Industrial La Rioja, donde realizó una recorrida, y encabezó la reapertura y puesta en marcha de la empresa junto a su presidente, Teodoro Karagozian, y el director, Tomás Karagozian.

Luego, desde la residencia del Gobernador, el Presidente dirigió la firma de convenios entre la Provincia y los Ministerios nacionales de Interior; Obras Públicas; Desarrollo Social; y Desarrollo Territorial y Hábitat.

Durante el acto, el gobernador Quintela nombró huésped de honor de La Rioja al jefe de Estado, y se realizaron anuncios referentes a las carteras de Salud y Educación.

En el área de Interior, se firmaron acuerdos para la adhesión provincial al programa de asistencia nacional ante la emergencia por el coronavirus COVID-19, y el acuerdo para la construcción del nuevo hospital Chilecito FFFIR-FONPLATA.

En el caso de la cartera de Obras Públicas, los convenios incluyeron la ejecución de nuevos proyectos y la reactivación de obras en La Rioja, por una inversión de 15.758 millones de pesos.

Esos trabajos implicarán la ejecución del plan Argentina Hace en 19 municipios, con la correspondiente licitación del programa de renovación urbana y desagües pluviales para la ciudad capital, y la puesta en marcha de obras hídricas y de saneamiento a través de ENOHSA en cinco localidades.

Además, incluirán la reactivación de obras viales de recuperación y mantenimiento en rutas nacionales y pasos internacionales; la finalización de trabajos de pavimentación y construcción de accesos a rutas provinciales; y la realización de obras de infraestructura sanitaria y educativa.

Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Social y la Provincia rubricaron convenios para la adhesión y participación de La Rioja en el programa de Promoción de Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social; y para la inclusión en el plan Potenciar Trabajo, para la inserción socioproductiva y de desarrollo local.

En el área de Desarrollo Territorial y Hábitat, se firmó el acuerdo para la colaboración en los programas federales Argentina Construye y Argentina Construye Solidaria.

Además, el gobierno provincial firmó un acta compromiso con la empresa ENOD S.A.

Antes de partir hacia la vecina provincia de Catamarca, el presidente Fernández dio una conferencia de prensa a los medios riojanos, junto al gobernador Quintela.