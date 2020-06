Pormenorizado informe del Gobierno sobre la evolución del COVID-19 en Tierra del Fuego

El Ministerio de Salud de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur realizó un informe pormenorizado de la situación epidemiológica de la provincia en el que destaca la no circulación comunitaria del virus, la inexistencia de nuevos casos en las últimas dos semanas y la eficacia de las acciones que se llevaron adelante para contener los contagios. Asimismo subraya los datos positivos que permiten avanzar en la flexibilización del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El documento inicia con una línea de tiempo epidemiológica a partir de la detección de los primeros casos en la ciudad de Ushuaia, los cuales fueron rápidamente aislados y controlados junto a sus grupos de contacto estrecho.

Hasta la fecha se determinaron tres conglomerados de transmisión del virus en la capital fueguina, el primero relacionado al aeropuerto, el segundo a la base naval y el tercero a personal de seguridad de la policía provincial. Asimismo se confirmaron en su momento cuatro casos entre efectores de salud abocados a la atención de pacientes positivos.

En cuanto a la etapa de transmisión comunitaria en Ushuaia, el 22 de marzo se registró un aumento importante de casos lo que llevó al Ministerio de Salud de la Nación a través de la Dirección Nacional de Epidemiología a determinar que en la capital de la provincia existía transmisión local.

Se implementaron acciones de vigilancia a través de la estrategia de sala de situación de salud en conjunto con diversas áreas para la búsqueda activa de casos y el día 22 de mayo, luego de 13 días consecutivos con cero casos en la ciudad, se desestimó a Ushuaia como zona de transmisión local.

En referencia a la tasa de incidencia y tasa de duplicación, el cálculo no se puede realizar desde el 3 de mayo ya que se requieren tres días consecutivos de casos confirmados para implementar la fórmula recomendada por el Ministerio de Salud de la Nación.

En la actualidad, Ushuaia registra 126 casos positivos totales, de los cuales 124 se encuentran recuperados con alta de laboratorio. El 83,7% de los pacientes cursaron la enfermedad sin complicaciones graves. Tres pacientes requirieron internación en Unidad de Cuidados Intensivos con asistencia respiratoria. Dos de ellos se recuperaron y un paciente permanece internado en esas condiciones.

El 31 de marzo se informaron los primeros dos casos confirmados en la ciudad de Río Grande. Se inició una búsqueda activa de contactos estrechos y se procedió al aislamiento, control y seguimiento de los pacientes y su círculo cercano . Finalmente de los 10 casos totales que se produjeron en esa ciudad hasta la fecha, todos tuvieron vinculación por conglomerado o antecedente de viaje. No se registró transmisión comunitaria. Al momento todos los pacientes tienen alta de laboratorio y no hay casos activos.

En Tolhuin no se registraron casos positivos desde el inicio de la pandemia.

Al día de la fecha y por los datos de las últimas semanas, la Provincia está calificada como sin circulación comunitaria, lo que permitió ingresar una nueva fase de aislamiento social con reapertura progresiva de los sistemas económicos, negocios, industrias, actividades sociales, deportivas y culturales con los protocolos correspondientes. Se continúa con la evaluación de apertura paulatina de mayores actividades conforme a criterios epidemiológicos y de diagnóstico diario de situación. Por otra parte, todas las personas que ingresaron a la Provincia en los últimos tiempos por vía aérea o terrestre cumplen aislamiento obligatorio supervisado por control policial en trabajo conjunto con la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

*Estudios de test rápidos*

La Provincia inició un estudio epidemiológico a través de testeos rápidos que determinan la existencia de anticuerpos contra Covid-19. No son análisis destinados a proporcionar diagnóstico de la enfermedad, sino a establecer las personas que han estado en contacto con el virus y que ya han cursado la enfermedad con o sin síntomas. En una primera etapa se realizaron alrededor de novecientos cincuenta test, 705 en Ushuaia y el resto en Río Grande. Se tomaron criterios como el número de llamados de casos sospechosos, el clúster de referencia de casos confirmados buscando pacientes asintomáticos, densidad poblacional y mayor circulación en las áreas de referencia. Tolhuin se encuentra en etapa de relevamiento de personas a testear.

En Ushuaia el 2.7% de los test resultaron positivos, todos con nexo epidemiológico claro con clúster conocido salvo uno que permanece en investigación, lo que permite determinar la ausencia de circulación viral comunitaria. En Río Grande se realizaron testeos en la Unidad de Detención, en la Residencia de Adultos Mayores y en el Laboratorio del Hospital Regional Río Grande. Todos resultaron negativos salvo 3 que corresponden a casos confirmados con anterioridad y en la actualidad dados de alta.

El 1 de junio inició una segunda etapa de la investigación para continuar buscando inmunidad en los contactos estrechos de casos positivos, en áreas de salud y en lugares de alta circulación de personas como bancos y correos.