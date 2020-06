URGENTE: La UOM comenzó un paro sorpresivo por 24 horas en Río Grande

En la mañana de este lunes, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Seccional Río Grande decidió iniciar un paro sorpresivo en todas las fábricas del polo industrial.

La medida se venía barajando durante el fin de semana y era un secreto a voces que pudiera ocurrir, aunque aún no tenía fecha. Sin embargo, quienes no estaban anoticiados de esto eran los encargados de las fábricas, que no recibieron ningún tipo de adelanto formal sobre la medida de fuerza.

Fuentes de la UOM consultadas por ((La 97)) Radio Fueguina adelantaron que el paro de hoy será de 24 horas, desde las ocho de la mañana de hoy hasta las ocho de este martes y se basa en un pedido de tres puntos: condiciones laborales (ART), efectivizaciones y aumento de sueldo.

Este último punto es clave, teniendo en cuenta que el último día de este mes vence el acuerdo de congelamiento de salarios que rige desde mediados de 2018. La intención de la UOM es no esperar a julio para comenzar a discutir sueldos, sino que adelantarse a ese paso.

