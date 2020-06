Piden cambios en la atención por largas colas a la intemperie en los supermercados

El presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, José Luis “Gigi” Iglesias, criticó la metodología de atención al público aplicada por las grandes empresas. Sostuvo que se debe implementar una modalidad que evite las filas extensas a la intemperie.

El protocolo para la atención en comercios limita considerablemente la cantidad de clientes que puedan estar simultáneamente dentro de los locales y por tal motivo deben formar fila afuera a la espera de su turno.

Iglesias consideró “penoso” que los vecinos tengan que esperar durante largos minutos parados y al aire libre para poder ingresar a los supermercados y mayoristas y reclamó por algún sistema de turnos para que las personas puedan, por ejemplo, esperar a bordo de sus vehículos.

El titular de la entidad que representa a las empresas locales señaló que enviará una nota formal a las compañías de grandes superficies, para que modifiquen la forma de atención a los clientes. “Voy a mandar nota, tanto a los supermercados, como a los grandes centros de distribución, donde pedirle, por favor, que den turnos externos -indicó Iglesias-, que de alguna forma la gente no tenga que estar en la calle esperando el turno atención”.

Sobre la situación en empresas ubicadas en la Ruta 3, el referente mencionó que “la gente va desde las 9 de la mañana”, y reclamó que “tienen que hacer una fila, no hay diferenciación por edad ni por nada, y los turnos son externos, entonces tenés que esperar y te hacen entrar en grupitos de a diez”.

“Me parece que con un cartel externo, visible, con números, que pones diez y le das el número, se acerca la persona y por lo menos se puede guarecer en el auto, o algo así- amplió el representante de la Cámara de Comercio-, porque la verdad no diría que es oprobioso, porque no lo quiero llevar a ese lado, pero sinceramente tenemos que hacer algo en ese aspecto, porque entre todos tenemos que entender que lo único que vamos a tener es enfermos con esta situación”.

“Una persona dos horas a la intemperie en invierno no es lógico, vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo con las grandes superficies como para hacer esto de una forma razonable, porque así no es, -insistió Iglesias-, todos estamos de acuerdo en que así no es, algunos se enojan pero no se puede tener a toda la gente a la intemperie en invierno, no es razonable”.

“Cuando se habla de responsabilidad social empresaria tiene estas cosas, uno tiene que ser responsable también de su público, de la gente, y cuando estás en la ciudad tratar de ser respetuoso con la ciudad, también a los que somos de acá no nos gusta ver gente mayor en la calle, haciendo una cola con la temperatura que hay”, concluyó el empresario.