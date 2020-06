Dolor por el repentino fallecimiento de una trabajadora social

Cristian Tejedor, director del Hospital Regional Río Grande afirmó que se descarta que el fallecimiento sea a causa del coronavirus, luego de diversas especulaciones sobre su deceso.

“Una paciente joven de aproximadamente 40 años, consultó el día jueves por un cuadro respiratorio. Fue atendida brevemente en la demanda espontanea, ella en ese momento no presentaba signos de alarma. Le hicieron los estudios básicos y le pidieron algunos estudios complementarios”, indicó el profesional en dialogo con Un Gran Día de Radio Fueguina.

Posteriormente, Tejedor continuó relatando: “En el día de ayer domingo en horas de la mañana tuvo que acudir la ambulancia a su búsqueda porque había desarrollado una insuficiencia respiratoria súbita; se estuvo trabajando más de una hora y media con ella en la guardia donde lamentablemente fallece”.

En ese duro contexto, allegados de la mujer denunciaron públicamente a una médica del hospital mediante un posteo por Facebook donde mencionan que “fue una muerte que se pudo haber evitado” el mismo día jueves, cuando Carla Galarza asistió a la guardia médica. “Fue atendida desinteresadamente por una médica que le pidió un análisis de sangre –sin hacerle ningún estudio más- y luego la mandó a la casa porque no tenía fiebre ni otros síntomas, según ella”, indicaron.

“Esta acción es muy difícil de aclarar, esto siempre nos preguntamos por ahí en pacientes, porque uno lo vivió en otra oportunidad. Yo solamente sin haberla visto anteriormente, acudí al momento de urgencia de la paciente, pero es algo que no se puede responder. Desconozco qué hubiera pasado en ese momento”, respondió Tejedor, al ser consultado en la posibilidad de haber sido otro el desenlace si hubiera sido internada ese mismo jueves.

En el día de ayer, describió, Galarza “llegó con signos vitales al hospital, estaban otros profesionales atendiéndola; estuvimos trabajando mucho tiempo con ella. Por la especialidad, era el titular en ese momento para ayudarla, hicimos todo lo que se hace en estos casos y no hubo posibilidades de recuperarla” y al mismo tiempo indicó, “consideramos un tromboembolismo de pulmón masivo lo que llevó a su muerte, probablemente lo hubiese desarrollado antes, pero eso ahora solamente lo podemos suponer”.

“Descartamos que es un caso de coronavirus al cien por ciento, porque toda la clínica correspondía con eso. Era una paciente joven, no tenía en su momento cuando la habían evaluado un cuadro clínico respiratorio pulmonar. El tromboembolismo tiene que ver con la circulación y no con el pulmón en sí, no tenía una afección pulmonar específica”, resaltó.

En relación a esto último, la Ministra de Salud Judith Di Giglio también se refirió a este caso y descartó que se trate de un caso de Covid-19. “Por protocolo se realiza el hisopado luego de su fallecimiento, pero en la consulta previa no presentaba síntomas que corresponden al coronavirus, si presentaba otro tipo de síntomas”, manifestó la funcionaria también en diálogo con Radio Fueguina.

Por último, comentó que quedan solamente dos personas internadas por Covi-19 en la provincia: “uno que es un paciente que está internado en terapia intensiva en el Hospital de Ushuaia, evoluciona, pero esta con requerimiento de asistencia respiratoria; es un paciente de 79 años. El otro paciente está en su domicilio, próximo al alta”.

Con información de Minuto Fueguino