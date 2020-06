Melella, sobre la nueva etapa: “Es momento de la responsabilidad individual”

El Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, hizo referencia a la nueva etapa de distanciamiento social anunciada en la provincia. En este sentido, destacó que los avances en la flexibilización de actividades “son posibles por la situación epidemiológica que tenemos y todos vamos a seguir haciendo un gran esfuerzo para sostener el nivel sanitario que logramos”.

“Es cierto que se ha hecho un gran trabajo, que el COE y el Ministerio de Salud hicieron una excelente tarea, que los fueguinos hicimos un gran esfuerzo, pero todavía falta y debemos seguir cuidándonos para no perder todo lo que conseguimos”, agregó.

Melella destacó también la decisión temprana de adoptar la cuarentena en la Provincia y comparó la situación actual en Tierra del Fuego con la Región de Magallanes en Chile donde se tomaron medidas varios días después de la aparición de los primeros casos.

“No quiero hacer una comparación despectiva ni mucho menos con lo que ocurre en nuestro país vecino, pero sí en término de datos. Nosotros tuvimos los primeros 2 casos el 15 de marzo y ellos el 17. Nosotros empezamos la cuarentena el día después. Ellos empezaron el 1 de abril con 99 casos. Hoy tienen 1069 pacientes positivos contra 136 que tenemos nosotros, de los cuales 2 quedan activos. Tienen además 19 fallecidos, han tenido que evacuar gente y se ha sobrecargado su sistema de salud”, detalló.

En este sentido, el Gobernador evaluó que “tomamos una decisión drástica que sumada a todas las que vinieron después nos llevaron a tener la situación que tenemos hoy. Muchos a nivel nacional critican la cuarentena y piden apertura, pero como nosotros el Presidente tiene muy claro que la defensa de la vida es prioridad. Que esto tiene un costo social y económico nadie lo discute, pero es la decisión correcta. Miren también lo que pasa en Brasil donde a pesar de no haberse tomado medidas para contener los contagios y con el costo de miles de vidas, aún así la economía cae en picada. Han muerto miles de seres humanos en el mundo por esta pandemia, por eso reivindico el trabajo del Presidente, de nuestros equipos, del COE, del personal de Salud, de todos los que colaboran todos los días. Es una batalla que sigue y no nos tenemos que relajar”.

Por otra parte, Melella subrayó que “la cuarentena va a seguir con distintas características según el distrito. Nosotros vamos a dar algunos pasos más, nos vamos a poder reunir con la familia o el grupo más cercano con un límite de hasta 10 personas, hay algunas nuevas disposiciones para taxis y remises, se abrirá la ruta 3 y volverá paulatinamente la gastronomía, pero la cuarentena en términos sanitarios continúa y debemos ser muy responsables”.

“En la reunión que mantuvimos ayer el Presidente felicitó al pueblo fueguino porque al principio estaba preocupado y ha visto los logros que conseguimos, pero sería un error muy grande si creemos que la lucha contra la pandemia terminó. Creo que hoy es la gran etapa de la responsabilidad individual y colectiva. Esto nos ha costado mucho. Nos ha costado el cierre de comercios, que vecinos nuestros pierdan el empleo, ha costado la vida de ciudadanos argentinos. Creo que es demasiado como para que ahora tiremos todo por la borda. Hoy ya no es el Presidente o el Gobernador que con la policía dicen hay que quedarse en casa. Hoy los fueguinos vamos a demostrar más que nunca que somos gente seria y comprometida, que a pesar de la flexibilización seguiremos manteniendo la distancia social, usando tapaboca y respetando las normas sanitarias que ya conocemos”.