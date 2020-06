El padre de Adrián Garelli: «Del asesino no espero nada, pero sí espero mucho de la Justicia»

Este viernes se desarrolló una nueva jornada del juicio oral y público que se realiza en cuatro lugares en simultáneo en Tierra del Fuego y que pretende esclarecer el violento asesinato del joven Adrián Garelli, ocurrido el 26 de mayo de 2019.

Los padres siguen lo que ocurre en Tribunales desde la sede del Juzgado Provincial en calle 9 de Julio, mediante videoconferencia. Mientras hoy la Policía Científica mostraba pruebas de los peritajes, una dificultad técnica obligó a un cuarto intermedio.

En ese intervalo, el padre de Adrián, Carlos, accedió a dialogar con ((La 97)) Radio Fueguina y reconoció la ansiedad que existe por conocer el veredicto de la Justicia, que se conocería la próxima semana.

«Esto es muy duro, nunca habíamos tenido la posibilidad de saber lo que había pasado; me estoy enterando de muchas cosas acá», resaltó, y reconoció: «Estamos tranquilos porque se vienen dando como todos pensábamos».

«Espero la pena más dura», admitió, y sostuvo que en un principio lamentó no tener en frente al presunto asesino de su hijo, Walter Daniel López, aunque ahora nota que «así no es tan duro; a veces se me escapa un insulto o un comentario y si hubiese sido en el recinto me sacarían».

«Del asesino no espero nada, pero sí espero mucho de la Justicia», manifestó Carlos, quien además confirmó que en su declaración inicial López «nunca mostró arrepentimiento, por lo que no espero que lo haga en sus palabras finales».

Por último, Carlos tuvo palabras de agradecimiento para quienes a diario acompañan a él y a la madre de Adrián en esta dura etapa del proceso: «Cada cuarto intermedio salgo a la calle con mi hijo, sus amigos y vuelvo a tomar fuerzas. Son todos muy importantes, son los que me dan fuerza para seguir. Me va a faltar vida para agradecer a mis amigos, a mi familia y a los amigos de mi hijo por acompañarnos con todas las dificultades. Ellos están y eso nos llena de fuerza».