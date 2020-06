Alberto Fernández: “Estoy feliz de venir a terminar la obra que empezó otro gobierno que me precedió”

El presidente Alberto Fernández visitó esta tarde la provincia de Neuquén, donde encabezó el acto de inauguración de una planta de tratamiento de líquidos cloacales en Villa La Angostura y afirmó: “Estoy feliz de venir a terminar la obra que empezó otro gobierno que me precedió”.

“La Argentina no nació el día que yo llegué al Gobierno, ni va a morir cuando me vaya. Tenemos que construir la Argentina entre todos y todas, y que no sea patrimonio de unos u otros, que sea de los argentinos”, sostuvo el Presidente durante una conferencia de prensa que ofreció junto al gobernador Omar Gutiérrez en el Centro de Congresos y Convenciones Arrayanes de Villa La Angostura.

“Ha llegado el tiempo de entender que Omar piensa como piensa y yo pienso como pienso, que Horacio Rodríguez Larreta piensa como piensa y yo pienso como pienso, pero todos debemos pensar en los argentinos y las argentinas, esa es la obligación que tenemos”, remarcó.

Además, destacó: “Tenemos la oportunidad de construir otro país, de construirlo de otro modo, no con la lógica que la Argentina tiene desde tiempo inmemorial, sino construirla entre todos y todas, que la Argentina sea de los argentinos”.

También consideró que uno de los desafíos es “llevar desarrollo a la Argentina, hacer que crezcan los lugares que estuvieron postergados todos estos años y eso hay que hacerlo trabajando con los gobernadores”.

Gutiérrez, por su parte, agradeció la visita del Presidente y los convenios firmados para la realización de obras, y pidió a “los acreedores internacionales que no especulen, porque el pueblo argentino no especula, sepan que hay todo un pueblo y una dirigencia, de todas las provincias y del arco político, laboral, sindical, empresarial que apuntala y banca las negociaciones que están llevando adelante Alberto Fernández y Martín Guzmán, nuestro ministro de Economía”.

Más adelante, el mandatario provincial aseveró sentirse cuidados por el Presidente. “Sé que las obras son importantes, y también quiero referirme a esto para que no quede ninguna duda. Pero hay obras, hay desarrollo, hay posibilidad de reencontrarnos en la recuperación económica si nos cuidamos. Y quiero transmitirles que nosotros nos sentimos cuidados por Alberto”.

Acompañado por el gobernador, a su llegada a la provincia Fernández recorrió las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de Villa La Angostura, una obra desarrollada por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA) que demandó una inversión de 196 millones de pesos y que beneficia a 13.000 vecinos. También participó de la actividad el intendente local, Fabio Stefani.

El Presidente viajó junto a los ministros de Interior, Eduardo de Pedro, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, con quienes anunció el lanzamiento del Plan Argentina Hace en la provincia, con una inversión de 941 millones de pesos para realizar 76 obras en 26 municipios.

Esta iniciativa, que impulsó el Gobierno nacional para desarrollar, en coordinación con provincias y municipios, pequeñas y medianas obras de agua y saneamiento, infraestructura hídrica, accesibilidad y conectividad urbana y rural y equipamiento social, permitirá generar 1.582 empleos locales en Neuquén y beneficiará a más de 93 mil vecinos.

Además, avanza la construcción del nuevo Hospital “Dr. Ramón Carrillo” de San Martín de los Andes, que finalizará en junio del año próximo y tiene una inversión de 411 millones de pesos. También se volverá a licitar la obra del Hospital de Rincón de los Sauces, que estaba paralizada desde 2018 y quedó con un avance de solo el 22,92 por ciento.

A su vez, la Nación reactivó la primera etapa de sistematización y saneamiento del arroyo Durán, una obra hídrica que atraviesa el territorio neuquino y que requiere una inversión de 150 millones de pesos para mejorar la calidad de vida de más de 100 mil personas; y licitará la segunda y la tercera etapas por una inversión total de 374 millones de pesos. También se encuentra en ejecución el Colector Cloacal del Oeste 2, que ampliará la red de servicios para 147.600 habitantes y contará con una inversión total de casi 500 millones de pesos.

El aporte del Gobierno nacional también apunta a reactivar obras viales de importancia para la provincia, como la finalización de la Circunvalación de Villa La Angostura en la ruta nacional 231, que hoy cuenta con un 37 por ciento de avance físico, y el impulso a los trabajos sobre las rutas provinciales 7 y 51, entre otras.

Durante la visita del mandatario a la provincia patagónica, las autoridades suscribieron un acuerdo de asistencia financiera para finalizar la construcción, en la ciudad de Neuquén, del Paseo Costero Limay, al que se destinará una inversión de 404 millones de pesos.

Por otro lado, en el marco del Programa Nacional de Inversión en Infraestructura Universitaria, se licitarán obras para la Universidad Nacional del Comahue y para la Universidad Tecnológica Nacional con sede en Plaza Huincul, con una inversión estimada de 320 millones de pesos, que permitirá mejorar la oferta educativa para más de 4 mil estudiantes.

Entre las obras que se encuentran en ejecución y los proyectos comprometidos, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación totaliza una inversión estimada de 12.359 millones de pesos en Neuquén