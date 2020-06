Petroleros fueguinos amenazan con medidas de fuerza

El secretario de Prensa del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Tierra del Fuego, René Vergara, dialogó este miércoles con ((La 97)) Radio Fueguina y se refirió a la fallida audiencia que tuvo lugar en la jornada de ayer para destrabar el conflicto con YPF.

Es que los representantes de la firma de hidrocarburos habían manifestado, en la última reunión, su dificultad para afrontar los salarios del mes de mayo.

Ya en conocimiento de esta situación y ante las demoras, el Sindicato dejó en claro en la reunión de este martes que «si al tercer día hábil del mes de junio de 2020 no se encuentran acreditados los haberes correspondientes a los trabajadores, se tomarán medidas de acción directa».

«Son varias las empresas que están con esta misma posición», relató el gremialista, y detalló que son cerca de 300 los trabajadores que se encuentran en estado de incertidumbre.

«Estamos reclamando antes de que suceda; si para mañana no se abonan los salarios, no vamos a permitir que ingresen los trabajadores a las empresas», adelantó, aunque dejó en claro que estas medidas de acción directa no afectarán la provisión de gas y combustible: «Intentamos que la ciudadanía no se vea afectada».