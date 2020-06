En reclamo al Gobierno, el SUTEF prepara una caravana y un apagón virtual

El Congreso de Delegados del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) resolvió preparar una batería de medidas para exponer su descontento del sector ante la falta de pago del incremento salarial acordado a comienzos del año en curso.

Según informó el propio gremio a través de las redes sociales, este jueves 4 de junio se realizarán «caravanas de autos y un apagón virtual». Además, piden a los docentes continuar con la retención de tareas iniciada el mes pasado.

La publicación del SUTEF:

💻 En un Congreso realizado por videoconferencia que contó con una gran participación de delegados y delegadas se leyeron los mandatos de las distintas instituciones escolares confeccionados en asambleas escolares durante el fin de semana.

📜 Ante un nuevo incumplimiento del Gobierno Provincial sobre el pago del acuerdo paritario homologado, en base a los mandatos, el Congreso Provincial de Delegados y Delegadas resolvió:

🔸️ Jueves 4 de junio realización de caravanas de autos y apagón virtual.

🔸️ Continuar con la retención de tareas y todas las distintas opciones ( enviar actividades no vinculadas, actividades no planificadas, etc..)

🔸️ Realizar trasmisiones en vivo con delegados, delegadas, compañeros y compañeras de instituciones de diferentes niveles y modalidades que cuenten la problemática actual de la tarea docente en cuarentena.

🔸️ Continuar y reforzar la realización de asambleas y plenarios de forma online.

🔸️ Difusión en redes. (fotos, frases, vídeos)