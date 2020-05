Blanco repudió los dichos de «Dady» Brieva y criticó con dureza a la UNTDF

Una curiosa polémica se desató en las últimas horas a nivel nacional, luego de que se conocieran dichos del humorista y ahora conductor «Dady» Brieva, quien en su programa de radio El Destape solicitó al presidente que adopte medidas, al menos, controvertidas.

“Hagamos lo que hagamos, siempre vamos a ser Venezuela, los cubanos, el populismo…. Todos esos neologismos que inventaron ellos y para mí no son nada. Y la verdad que si vamos a terminar como Venezuela… si tarde o temprano vamos a ser Venezuela, seamos Venezuela ahora, loco. Punto. Ya está. Seamos Venezuela ahora”, pidió Brieva.

De inmediato, actores políticos fueguinos repudiaron lo ocurrido. Entre ellos Ricardo Garramuño, del MPF, quien envió un comunicado a través de las redes sociales.

Es que aún está reciente la «visita virtual» de Brieva a Tierra del Fuego: la semana pasada, la UNTDF lo tuvo, junto a su Rector y al Intendente de Ushuaia, como disertante en una charla dirigida a los estudiantes del claustro.

Quien se sumó también al escándalo fue el senador Pablo Blanco, quien en diálogo con Radio Fueguina sostuvo: «La verdad, no me sorprenden los dichos de Dady Brieva, y tampoco me sorprende de esta Universidad, que declaró a su aula magna Santiago Maldonado».

«Repudio estas afirmaciones», indicó, y refirió que «existe un sector muy importante del kirchnerismo que está convencido de que tenemos que ser Venezuela, y es nuestra responsabilidad torcer ese rumbo; Venezuela no debe ser un faro para mirar y emular».

Y siguió: «Hay que disparar lo más posible de esa situación; yo confío en que el Presidente, más allá de las presiones, tuerza ese camino y yo voy a hacer lo imposible para que Venezuela esté lo más lejos posible de Venezuela».